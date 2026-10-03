PyME Minera: organizan una jornada sobre innovación, digitalización y nuevas oportunidades de negocios

El sector proveedor minero tendrá el próximo lunes una jornada enfocada en innovación, digitalización y desarrollo de negocios , con el objetivo de brindar herramientas a las pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer su participación en la cadena de valor de la industria minera. Además, desde CASEMI manifestaron que es importante resaltar el trabajo de la comisión de proveedores en ayudar a los socios a resolver sus invonientes con el registro así están bien registrados justamente

Bajo la consigna “Oportunidades para la PyME Minera: Innovación, registro y desarrollo de negocios” , el encuentro se realizará en el Auditorio del Consejo de Ciencias Económicas y contará con la participación de representantes de CASEMI, Industria Futura y Achilles , además de referentes de los proyectos mineros Vicuña y Los Azules .

La actividad comenzará a las 16 , cuando Achilles habilite una Mesa de Ayuda a Proveedores destinada a brindar asistencia presencial para completar y validar registros en su plataforma. La acreditación general se realizará desde las 17 , antes del inicio formal del programa.

La apertura y presentación institucional estarán a cargo de Juan Pablo Delgado, representante de CASEMI , a partir de las 17.10. Diez minutos después, Matías Lahoz y Daniel Baca, de Industria Futura, abordarán la digitalización y profesionalización de las PyMEs mineras , con un espacio posterior destinado a preguntas.

A las 18, el eje estará puesto en la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas de gestión y los procesos de precalificación . La exposición estará a cargo de Sebastián Lobo, LATAM Access Control Director, y Ana Belén Florentino, Buyer Support de Gestión de Proveedores y Supply Chain, ambos de Achilles.

La jornada también tendrá un espacio de break y networking a las 18.40, con catering organizado por CASEMI, pensado para facilitar el intercambio entre proveedores y referentes de la actividad minera.

A las 19 comenzará el bloque “De proveedor local a proveedor minero”, una presentación a cargo de Osvaldo Ruiz, gerente de Desarrollo de Contenido Local del proyecto Vicuña. La propuesta estará orientada a analizar las posibilidades de inserción de empresas locales en la cadena de abastecimiento de un proyecto minero de gran escala.

Inteligencia artificial aplicada a la gestión

Uno de los últimos bloques estará dedicado a la aplicación concreta de nuevas tecnologías en la actividad minera. Desde las 19.30, Agustina Gueglio, analista de IA, y Julieta Zalazar, jefa de Finanzas de Los Azules, presentarán “Automatizar sin perder el control”, una exposición sobre la utilización de inteligencia artificial en el circuito de facturas del proyecto.

El encuentro finalizará a las 20 con un nuevo espacio de networking, acompañado por catering de CASEMI. De esta manera, la jornada combinará capacitación, presentación de herramientas y oportunidades de vinculación entre empresas.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre PyMEs proveedoras, grandes proyectos mineros y organizaciones vinculadas al sector, con especial atención en la profesionalización, la incorporación de tecnología y las posibilidades de desarrollo de negocios dentro de la creciente actividad minera.