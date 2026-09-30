Gualcamayo registró la mayor ley de oro de su historia y abrió un nuevo horizonte de exploración

Gualcamayo acaba de sumar un dato geológico que sobresale incluso dentro de la extensa historia de exploración del yacimiento jachallero. Minas Argentinas informó una intersección de 1,80 metros con una ley de 1.510 gramos de oro por tonelada , equivalente a 1,51 kilos de oro por cada tonelada de roca , además de 1.250 gramos por tonelada de plata . De acuerdo con los registros de la compañía, se trata de la mayor ley aurífera obtenida hasta ahora en el distrito y supera en más de diez veces los valores máximos registrados previamente.

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Gualcamayo pasó en tres años de ser una mina que iba al cierre a un proyecto con tres décadas de horizonte

El resultado fue obtenido en el sondaje 26QD-1649 , realizado sobre el cuerpo Santiago, que forma parte de Carbonatos Profundos (DCP) , el proyecto con el que la compañía busca extender el horizonte productivo de Gualcamayo mediante una futura mina subterránea. Más allá del número, que por sí mismo representa un récord para el yacimiento, el dato adquiere relevancia porque aparece dentro de un distrito que ya cuenta con producción, infraestructura, recursos y reservas documentadas y que mantiene un programa de exploración de largo plazo.

En minería, la “ley” expresa cuánto metal contiene una determinada cantidad de roca. En el caso del oro se mide habitualmente en gramos por tonelada, por lo que una concentración de 1.510 g/t constituye un valor excepcional. La propia compañía señaló que, por concentración, el intervalo se ubica en una escala comparable con intersecciones de alta ley documentadas en distritos como Windfall, en Canadá, y Fosterville, en Australia .

El hallazgo tuvo una particularidad que comenzó a advertirse antes de conocer los resultados químicos. El sondaje fue ejecutado desde una galería subterránea ubicada aproximadamente a 700 metros del acceso principal , con el objetivo de definir el límite superior del cuerpo Santiago y obtener información geotécnica. El intervalo de mayor ley apareció a partir del metro 138 del pozo.

El sondaje 26QD-1649 mostró sectores con oro visible antes incluso de que las muestras fueran enviadas al laboratorio. Los análisis posteriores confirmaron una ley de 1.510 gramos de oro por tonelada en un intervalo de 1,80 metros.

Según la información difundida por Minas Argentinas, los geólogos detectaron oro visible en las muestras durante la revisión del testigo, antes de enviarlo al laboratorio. La combinación entre esas manifestaciones, los elevados contenidos de plata y la posición del intervalo en el contacto entre rocas calizas y lutitas comenzó a marcar un objetivo particular. Los ensayos terminaron confirmando la magnitud de aquella primera observación.

Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas, explicó que se trata de una “zona de bonanza o alta ley” consistente con la interpretación geológica que viene desarrollando la compañía para ese tipo de depósito, con características similares a los depósitos tipo Carlin de Nevada, Estados Unidos. El siguiente desafío será continuar perforando para establecer hasta dónde se prolonga esa mineralización y determinar qué impacto podría tener en la futura secuencia de minado y en las variables económicas de Carbonatos Profundos.

Es una distinción importante: un intervalo extraordinario no equivale automáticamente a un nuevo recurso o reserva. Para llegar a esa instancia deberán realizarse nuevas perforaciones, evaluar su continuidad espacial y luego incorporar la información a los estudios y estimaciones correspondientes. Precisamente allí estará ahora concentrada buena parte del interés geológico que despierta el resultado.

Un hallazgo dentro de una base de millones de onzas

El récord no aparece de manera aislada. El informe técnico independiente NI 43-101 de diciembre de 2025 registra para el Distrito Minero Gualcamayo 7,14 millones de onzas de oro en recursos medidos, indicados e inferidos. Dentro de esa base, las tablas consignan más de 3,1 millones de onzas en reservas probadas y probables, además de 262.690 onzas recuperables contabilizadas en el valle de lixiviación a la fecha de aquella estimación.

Carbonatos Profundos concentra una parte sustancial de esa escala: aproximadamente 4,86 millones de onzas en recursos y 2,43 millones de onzas en reservas probadas y probables, según la documentación citada por la empresa. El nuevo resultado será ahora estudiado para establecer su continuidad y determinar eventualmente cómo puede integrarse a futuras actualizaciones de esos números.

Testigos del sondaje 26QD-1649, realizado desde una galería subterránea de Gualcamayo. El intervalo de alta ley comenzó alrededor del metro 138 del pozo y forma parte del cuerpo Santiago, dentro de Carbonatos Profundos.

Solo exploraron alrededor del 4% de la propiedad

Otro de los datos que dimensiona el potencial que la compañía intenta desarrollar es cuánto territorio queda todavía por estudiar. Según la estimación de Minas Argentinas, la exploración realizada hasta ahora representa apenas alrededor del 4% de su propiedad minera. Sobre esa base, AISA Group plantea un programa de largo plazo para evaluar sistemáticamente sus concesiones, identificar nuevos objetivos y concentrar futuras perforaciones donde la información geológica justifique avanzar.

Durante 2026, la campaña de perforación geotécnica, de definición y exploración ya superó 19.000 metros de los más de 26.000 previstos, con cuatro equipos trabajando simultáneamente. Los trabajos buscan obtener muestras para ensayos metalúrgicos, generar información para el diseño subterráneo y mejorar el conocimiento de los recursos de Carbonatos Profundos.

El presidente y fundador de AISA Group, Juan José Retamero, sostuvo que la estrategia no apunta únicamente a explotar lo que ya se conoce, sino a continuar investigando todo el distrito. “Este hallazgo nos ilusiona, pero nuestra visión va mucho más allá de una muestra”, señaló, y aseguró que el objetivo es sostener una exploración rigurosa y de largo plazo que pueda traducirse en nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.

Carbonatos Profundos, la apuesta para extender la vida de Gualcamayo

El nuevo resultado se produce mientras avanza el desarrollo de Carbonatos Profundos, considerado por Minas Argentinas como la próxima gran etapa de Gualcamayo. El proyecto contempla la construcción de una nueva mina subterránea y una planta de oxidación a presión —POX—, con una inversión anunciada de USD 665 millones. La compañía ubica actualmente el comienzo de la producción comercial entre 2030 y 2031.

DCP obtuvo además la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía, con fecha de adhesión fijada en el 27 de noviembre de 2025.

Las proyecciones difundidas por la empresa dimensionan el alcance que podría tener esa nueva etapa: más de 1.500 puestos de trabajo durante la construcción, tres décadas de operación, una producción promedio de 166.000 onzas de oro anuales y exportaciones acumuladas superiores a USD 26.000 millones.

Gualcamayo cuenta además con una infraestructura ya montada que incluye más de 80 kilómetros de caminos y accesos mineros, conexión eléctrica de alta tensión de 132 kV, sistemas de agua, campamentos, instalaciones de mantenimiento y galerías de exploración. Ese activo preexistente constituye una de las bases sobre las que la compañía proyecta la siguiente etapa del distrito.

Ahora, el foco geológico estará puesto nuevamente sobre el cuerpo Santiago. Las próximas perforaciones deberán responder la pregunta que deja abierta el resultado de 1.510 g/t: si esa mineralización extraordinaria corresponde a un intervalo puntual o si puede demostrarse una continuidad capaz de sumar nueva escala a Carbonatos Profundos.