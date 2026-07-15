Diario de Cuyo vende a precio promocional las figuritas del Mundial 2026: cuánto cuestan y dónde comprarlas

Los fanáticos del Mundial 2026 ya pueden conseguir los paquetes de figuritas en Diario de Cuyo.

La pasión por completar el álbum del Mundial 2026 sigue creciendo y Diario de Cuyo se sumó a la fiebre mundialista con la venta oficial de figuritas. Desde este miércoles, los interesados pueden adquirir los paquetes directamente en las instalaciones del diario, sin necesidad de cumplir requisitos y sin un mínimo o máximo de compra.

Cada paquete de figuritas tiene un valor de $2.000 y estará disponible hasta agotar stock, por lo que se recomienda acercarse con anticipación para asegurarse los sobres.

Dónde comprar las figuritas del Mundial La venta se realiza en la sede de Diario de Cuyo, ubicada en Lateral de Circunvalación y Avenida Alem Sur, en la ciudad de San Juan.

El horario de atención es:

De 8:30 a 12:30.

De 17:00 a 20:00. Cabe destacar que no es necesario presentar ningún requisito para realizar la compra y que no existe un límite de paquetes por persona, por lo que cada comprador podrá adquirir la cantidad de sobres que desee, siempre que haya disponibilidad.