    • 15 de julio de 2026 - 09:13

    Diario de Cuyo vende a precio promocional las figuritas del Mundial 2026: cuánto cuestan y dónde comprarlas

    Los fanáticos del Mundial 2026 ya pueden conseguir los paquetes de figuritas en Diario de Cuyo.

    Figuritas del Mundial 2026.

    Figuritas del Mundial 2026.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pasión por completar el álbum del Mundial 2026 sigue creciendo y Diario de Cuyo se sumó a la fiebre mundialista con la venta oficial de figuritas. Desde este miércoles, los interesados pueden adquirir los paquetes directamente en las instalaciones del diario, sin necesidad de cumplir requisitos y sin un mínimo o máximo de compra.

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    Cada paquete de figuritas tiene un valor de $2.000 y estará disponible hasta agotar stock, por lo que se recomienda acercarse con anticipación para asegurarse los sobres.

    Dónde comprar las figuritas del Mundial

    La venta se realiza en la sede de Diario de Cuyo, ubicada en Lateral de Circunvalación y Avenida Alem Sur, en la ciudad de San Juan.

    El horario de atención es:

    • De 8:30 a 12:30.
    • De 17:00 a 20:00.

    Cabe destacar que no es necesario presentar ningún requisito para realizar la compra y que no existe un límite de paquetes por persona, por lo que cada comprador podrá adquirir la cantidad de sobres que desee, siempre que haya disponibilidad.

    Con la Selección argentina en las instancias decisivas del Mundial 2026, la búsqueda de las figuritas se convirtió en un verdadero furor entre chicos y grandes. La venta continuará en Diario de Cuyo hasta agotar el stock disponible.

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