El esperado discurso del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, cayó bien en los empresarios de la provincia entre las primeras reacciones, apenas minutos después de la palabra del funcionario nacional. Pero la expectativa para los próximos días es conocer el detalle, la letra fina de las medidas, para poder saber el impacto que van a tener en los sectores productivos locales.

"Fue un diagnóstico correcto, pero es prematuro hablar del impacto, vamos a tener que esperar un poco más", dijo anoche Ricardo Martínez, desde la Cámara Minera de San Juan. Y con él coincidió Dino Minnozzi, desde la Federación Económica. "Me parece que dio un discurso que sirve para empezar a ordenar las cosas, pero nos gustaría conocer más el detalle", sostuvo el dirigente.

Entre los principales ejes de la exposición de Massa y que cayó bien en el empresariado sanjuanino fue cuando habló de poner un freno a la emisión monetaria, fortalecer las reservas, iniciar un proceso de canje voluntario de la deuda y la ratificación de las metas comprometidas con el FMI y de austeridad fiscal.

Uno de los temas que preocupa en particular a los empresarios locales es el de la falta de insumos, por ejemplo de repuestos, para mantener las líneas de producción en funcionamiento. Y el tema no apareció en el mensaje. Así lo consignó Ricardo Palacios, quien lidera la Unión Industrial en San Juan. "No hemos escuchado qué va a pasar con los insumos, pero en líneas generales puedo decir que no genera una reacción negativa en el sector. Pero debemos ir viendo qué pasa en los próximos días".

En el sector minero dijeron que Massa sólo habló del litio y no se refirió al resto de las actividades del sector.

Desde la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez manifestó que " el nuevo ministro planteó ciertos enunciados, como evitar más déficit fiscal y promover exportaciones, pero habrá que esperar para ver cómo se traducen cuando aparezcan medidas más concretas". También deslizó una crítica al manifestar que "no me pareció correcto un acto para la asunción con tanta euforia, es necesario acompañar con gestos austeros si es que se tomarán medidas en ese sentido".

También desde la Cámara Minera, su presidente, Mario Hernández, dio a conocer que "la comisión directiva de la Cámara Minera de San Juan analizará con mayor detalle las medidas anunciadas por el flamante ministro Sergio Massa. Una vez que se tenga una opinión formada lo haremos conocer a los medios de comunicación".

Julián Rins, desde la Cámara de Construcción, manifestó que "tenemos expectativas favorables, pero vamos a esperar acciones concretas. En general habló de principios positivos, como es el fortalecimiento de las reservas y el reordenamiento de los planes sociales. Pero hay que esperar la letra chica".

Más cauto fue Pablo Martín, dirigente del sector viñatero, como referente de la Mesa Vitícola. "Hubo anuncios generales, pero el tema es poder saber cómo se va a cumplir con las metas de las que habló. El empresario, el que trabaja necesita saber cómo se van a hacer las cosas".

Desde el mundo del trabajo, Eduardo Cabello, delegado regional de la CGT y líder del gremio de la Construcción, manifestó que "acá hace falta consensos para generar trabajo y que se hable de llamar a dialogar a los trabajadores y al campo es positivo. También lo es convertir los planes sociales en trabajo genuino".

>> LA VOZ DE LOS INTERESADOS

Ricardo Palacios - Unión Industrial

"Tenemos fuertes expectativas en el corto plazo, por ejemplo en saber qué va a pasar con las nuevas tarifas de energía y cómo va a impactar en los procesos productivos. En cuanto a los planes sociales, cuando habló de convertirlos en empleo genuino no es nuevo, pero tampoco se sabe cómo se va a poder llevar adelante. Estaremos atentos a lo que pase en los próximos días".

Julián Rins - Cámara de la Construcción

“Hemos escuchado principios positivos, como el fortalecimiento de las reservas y el reordenamiento de los planes sociales para que se conviertan en trabajo en blanco. Todos estos puntos muestran un cambio de tendencia a los que veníamos viendo. También el ministro mencionó el tema de la minería, que también nos parece bien para San Juan. En resumen, tenemos buenas expectativas”.

Pablo Martín - Mesa Vitícola

“Creo que hemos escuchado anuncios muy generales por parte del ministro Massa, pero queríamos tener noticias concretas sobre las medidas. Por eso es que el discurso me pareció más una expresión de deseos que un plan de acción. Es cierto que todos tenemos expectativas, pero queremos saber cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a llevar las medidas a la práctica”.

Dino Minnozzi - Federación Económica

“El ministro habló de una serie de puntos que nos parecen bien como, por ejemplo, bajar el déficit fiscal, congelar los nombramientos en el Estado y reducir el gasto público. También los incentivos a las exportaciones están bien, es rezonable, al igual que reordenar los planes sociales. Pero faltó, por ejemplo, conocer qué medidas se van a aplicar para bajar el flagelo de la inflación”.

Ricardo Martínez - Cámara Minera

“Creo que el ministro Massa elaboró un diagnóstico correcto, porque habló de una serie de medidas como controlar el gasto público, convertir los planes sociales en empleo genuino y fortalecer las exportaciones. Pero lo que no ha quedado claro es cómo lo va a hacer. Por eso prefiero hablar de que ha realizado un diagnóstico correcto, pero queremos saber cómo lo va a llevar adelante”.

Eduardo Cabello - CGT

“Luego de escuchar al nuevo ministro me parece primordial potenciar el diálogo, alcanzar acuerdos, para no repetir los errores del pasado. Otra cuestión que destaco es que ha puesto a su propia gente, tiene un equipo de trabajo propio. Y convertir los planes sociales en empleo genuino es el sueño de todos los argentinos, por lo que también es una medida que nos parece muy buena”.