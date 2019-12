El sector minero se mostró ayer cauteloso a la hora de evaluar la propuesta que a último momento se introdujo en el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que tratará el Congreso esta semana: la Nación tuvo un guiño al sector y propuso reducir las retenciones del actual 12%, a un 8%. La iniciativa, en caso de aprobarse, implica que los exportadores mineros y también los petroleros pagarán un derecho de exportación con un tope de 8% sobre el precio de la venta al exterior, según el último cambio que el Gobierno introdujo en el artículo 49. El proyecto de emergencia buscará ser aprobado esta misma semana (ver página 10).



Pese a que la noticia sería favorable para la economía sanjuanina que tiene a la minería como una de las principales actividades, los representantes sanjuaninos del sector fueron precavidos al opinar, ya que prefieren esperar el análisis del Congreso, ver si finalmente el proyecto sale aprobado, y bajo qué términos. Diputados locales del oficialismo y la oposición también se mostraron cautos.



Mario Hernandez, presidente de la Cámara Minera de San Juan, dijo que el directorio de la entidad prefiere esperar hasta ver cómo sale aprobada la ley antes de emitir opinión alguna. Agregó que el sector ""entiende la necesidad del país de salir de la emergencia económica" y sostuvo que la minería ""no se opone a esto". Sin embargo también mencionó que es necesario analizar la viabilidad de los proyectos y pensar cómo se puede asegurar la llegada de las inversiones. ""Que haya una especie de marco para que, por ejemplo en el período de repago de la inversión, sea más competitivo" expresó.



Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que ayer se reunió con ministros de minera de las provincias (ver foto), comentó que participó en reuniones con el equipo de Kulfas, quien a último momento terminó introduciendo la rebaja a los derechos de exportación. El funcionario dijo estar convencido que en esta situación ""tan particular y difícil por la que atraviesa el país y los argentinos, todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo para poder ayudar en esta situación", y agregó que en el caso particular de las retenciones en general de esta economía regional ""lo que se ha buscado es que ese esfuerzo no termine retrayendo la inversión porque si no se seguiría complicando el escenario hacia adelante, para el desarrollo de nuevos proyectos". Mientras tanto los legisladores sanjuaninos fueron prudentes para aventurar si la propuesta será aprobada en el Congreso. Walberto Allende, el diputado nacional por San Juan del bloque oficialista Frente de Todos, opinó que el cambio introducido a último momento para bajar las retenciones mineras "es positivo, pero veremos luego en el bloque". No obstante elogió el gesto del nuevo Gobierno: ""Esto indica toda la importancia que le da el Presidente a la minería y a su futuro", expresó. Por su lado, el diputado nacional por el macrismo, Eduardo Cáceres, anticipó que votará a favor de esa iniciativa. ""Ese punto del proyecto beneficia a San Juan y voy acompañar", dijo el legislador de Cambiemos. La exportación minera es muy significativa para la provincia de San Juan. En el 2018 las exportaciones del sector alcanzaron los 945.859.800 dólares FOB, significando una participación del 73,33% en el total de las ventas al mundo. Dentro del sector, el oro y plata facturaron 900.634.532 dólares FOB, y fueron el 95,22% del total minero exportado. El resto corresponde a cales, bentonitas y carburos. El lunes pasado, tras los aumentos implementados por decreto el fin de semana, la Cámara de Comercio Exterior de San Juan informó que la oferta exportable local seguirá pagando el mismo nivel de retenciones que hasta ahora, un promedio general del 5%.

Los últimos cambios

El sistema de retenciones que implementó el expresidente Mauricio Macri tenía una alícuota de 12% para los productos primarios (es decir, sin elaboración, como cultivos, minerales y crudo), con un tope de 4 pesos por dólar exportado. El sábado, con un decreto, la administración de Alberto Fernández eliminó ese tope de 3 y 4 pesos por dólar. Así, este martes -día en que se reabrió el registro de la exportación- el maíz, el girasol y el trigo pasaron a tributar 12% de retención. La soja, como paga un derecho de exportación adicional del 18%, pasó a pagar 30%. La oferta exportable de San Juan -tanto la agroindustrial como la minera- no está afectada por la suba de retenciones, según calculó la Cámara de Comercio Exterior de San Juan. De esta forma, los exportadores locales seguirán pagando 3 pesos por cada dólar exportado, un esquema que en la actualidad significa un tributo el 5%.

Hensel, con funcionarios provinciales

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, encabezó ayer un encuentro de trabajo con autoridades mineras de las provincias. Durante la reunión se trataron temas de política y desarrollo de la minería, se hizo especial hincapié en la temática minera como herramienta de desarrollo de zonas del país que históricamente han sido postergadas, con énfasis en la transparencia, sustentabilidad y relación con comunidades.