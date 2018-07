Los productores del agro sanjuanino están en alerta ante la convocatoria del EPRE para discutir un nuevo aumento de las tarifas eléctricas este mes. Diversas entidades del sector advirtieron a este diario que es "inviable" afrontar otro incremento tarifario en el escenario actual, y anticiparon que de producirse el agro sanjuanino se encamina a dejar de usar los pozos de bombeo de agua y riego por goteo, a abandonar fincas, disminuir la producción provincial y frenar las nuevas inversiones.



Esta semana se conoció que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) convocó a una nueva revisión extraordinaria de la tarifa de distribución eléctrica en la provincia para el próximo 18 de julio. Teniendo en cuenta los incrementos producidos en el primer semestre en la economía, se da por descontado que del encuentro surgirá una suba de precios.



Al enterarse, los sectores agrícolas cuestionaron la convocatoria y tildaron de "inviable" e "imposible" hacer frente a un nuevo aumento tarifario, sobre todo por el impacto en el uso de perforaciones. Las producciones de zonas áridas -principalmente vid, olivos y pistachos- que no poseen derecho de agua y dependen del bombeo de agua de pozo para el riego artificial de sus cultivos son las más afectadas porque no tienen sustituto. En cultivos de hortalizas y de vid de zonas con riego a través de canales advierten que caerá la producción al eliminar el riego por goteo para ahorrar costos, además que se frenarán nuevas plantaciones. En forma unánime, referentes de las diferentes entidades consultadas anticiparon que para mitigar el impacto volverán a insistir ante las autoridades provinciales con el pedido de eliminar los cargos extras al consumo que se cobran a través de la boleta de la luz, especialmente los de los municipios.



""Es imposible soportar un nuevo aumento. El sector viñatero pactó la venta de la uva con un dólar a 20 pesos y hoy está a 30. Todos los insumos, fertilizantes y combustibles subieron en la misma proporción, menos los ingresos", dijo Pablo Martín, referente viñatero de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio en Pocito (CPEC). Agregó que el tema fue debatido esta semana en reunión de comisión donde productores de tomate manifestaron que plantarán menos debido al encarecimiento del riego por goteo. Por su lado el titular de Cámara de Productores Vitícolas (Caprovit), José Molina, dijo que el futuro agropecuario de zonas áridas es ""sombrío" porque no hay derecho de agua de río para el riego y son electrodependientes al tener que usar pozos de agua. ""No hay rentabilidad en agricultura y encima las tarifas aumentan mes a mes. Esto es una barrera para el inversor que debe esperar 8 años para recuperar la inversión", dijo Molina. El asesor técnico deslizó además un cuestionamiento al Gobierno provincial: ""Hoy el costo de 1 kW ronda los 70 centavos, ya es difícil de pagar y encima quieren volver a aumentar. Esos escenarios el Gobierno provincial los debe prever", aseguró.



Desde la Asociación de Viñateros, Juan José Ramos, añadió que volverán a insistir ante el Gobierno provincial para que se quiten los costos incluidos en la boleta de luz. ""Un productor electrodependiente tiene un costo 20 veces superior al que tiene derecho de riego" dijo Ramos, y como ejemplo citó que una finca de 6 hectáreas paga 160 mil pesos por año, sólo por usar el pozo de agua. ""No hay margen para más aumentos locales ni nacionales, el sector agropecuario no puede pagar las boletas actuales, hay peligro que se abandonen más producciones, y los electrodependientes que no tienen derecho a riego van a desaparecer", dijo por su parte Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros. El productor también reclamó que los municipios quiten los cargos "extras" de la boleta eléctrica.

Medida provincial

50

millones de pesos dejó de recaudar la provincia de la boleta de luz al eliminar el fondo hospitalario y reducir el cobro de cargos como Ingresos Brutos, Lote Hogar, Piede y Línea 500.

Las opiniones

PABLO MARTÍN CPEC

"En Pocito todos los productores tienen derecho de agua y pozos de bombeo porque la agricultura se hace mayormente por riego por goteo y se usa mucha energía para el reservorio en todo lo que es horticultura. Está muy complicado el sector del tomate, los productores están inseguros en hacer la plantaciones porque requieren riego por goteo y lo que se produce va al mercado interno, se vende en pesos, no en dólares."

JUAN JOSÉ RAMOS Pte. AVI

"Los viñateros chicos que tienen riego por canal abandonaron el riego por goteo, pero el que sólo tiene riego por pozo deberá reestructurar y habrá más propiedades abandonadas. Nuestra entidad está pidiendo que se quiten los costos que están incluidos en la tarifa eléctrica, como el aporte municipal. Se cobra entre 12 y 18% sobre el consumo y pedimos que se achique al 2% o bien que se retrotraiga al ingreso que representaba hace dos años".

JOSÉ MOLINA Pte. Caprovit

"Acá se corre el riesgo de que se frene el crecimiento de inversiones en zonas áridas con riego electrodependiente, se abandonen las fincas en actividad y el riego por goteo. En este último caso, las cosechas tendrán menor tamaño y cantidad. No hay rentabilidad en agricultura y encima las tarifas aumentan mes a mes. Es inviable más aumento, esto es una barrera para el inversor que debe esperar 8 años para recuperar la inversión".

EDUARDO GARCÉS Pte. Fed.Viñ.

"Hay viñateros que aunque hicieron una inversión alta tuvieron que parar el riego por goteo, y si hay más subas se multiplicará. Eso es menor producción porque la raíz de la vid estaba más superficial ahora con riego a manto no recibe tanta agua y la cosecha mermará. La única modificación que se puede hacer es que se saque todo lo que no tiene que ver con la luz, municipios e Ingresos Brutos. La actividad agropecuaria es exenta de Ingresos Brutos".