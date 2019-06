Motivos. Las causas del apagón, que dejó a oscuras a buena parte de Argentina y a San Juan también, puede llegar a ser motivo de estudio del IEE.



Las causas del apagón histórico que por primera vez afectó a casi todo el territorio nacional y las recomendaciones para evitar que se repita pueden llegar a ser motivo de estudio del Instituto de Energía Eléctrica (IEE), de la Universidad Nacional de San Juan. Según dijo el secretario de Ciencia y Tecnología, Tulio Del Bono, la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Gustavo Lopetegui, está evaluando esa posibilidad, a partir de la experiencia del organismo local en esos temas.

El instituto, que también depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y que dirige Marcelo Molina, ya le envió una nota al área de Lopetegui en la que le expresa que el organismo tiene "amplia trayectoria en la investigación aplicada y asesoramiento y prestación de servicios en relación con problemas de planificación, operación y control de sistemas de suministro de energía eléctrica" y que por eso está en condiciones de estudiar "los eventos que produjeron el colapso, así como proponer las medidas y acciones necesarias tendientes a garantizar la adecuada confiabilidad del suministro y seguridad de operación del sistema interconectado argentino".

El domingo pasado, en coincidencia con la celebración del Día del Padre, a partir de las 7,07 de la mañana se produjo una falla en las líneas de transmisión de alta tensión que dejó a casi todo el país a oscuras. Según la Secretaría de Energía, la interrupción del suministro "se debió a una falla del sistema de transporte desde Yacyretá" y que "eso produjo el corte de manera automática, sin intervención humana". A partir del hecho, que generó fuertes críticas de distintos sectores, inclusos desde la oposición, justo en medio de un proceso electoral, el Gobierno nacional anunció la decisión de encarar una tarea para determinar las causas. Es que incluso, entre los posibles motivos, se habló desde sabotaje o hasta de un ataque cibernético, pero el Gobierno negó que podría tratarse de un evento de esa naturaleza. Es ahí donde entró a jugar el IEE. Como el organismo tiene el aval del Conicet, Del Bono dijo que primero se contactó con el secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, quien fue su segundo cuando estuvo en esa área durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que de ahí se hizo la propuesta a Lopetegui, que ahora tiene la decisión en sus manos.

Molina, el director del IEE, dijo que "realizar este tipo de estudios es una tarea que hace el instituto y que es común para nosotros, incluso es uno de nuestros fuertes". Puso como ejemplo que tienen licencias de los software que se usan en la Argentina "para simular todo este tipo de fallas para que no pasen". La tarea incluirá "plantear todas las posibilidades que hay, es decir cuando por ejemplo la carga es mínima y cómo se deben calibrar las protecciones para que no pasen. Acá las protecciones fallaron, el porqué es lo que no se sabe".

Entre los antecedentes, Molina citó que "hemos hecho estudios similares en Centroamérica. Hace poco hicimos uno de todo el potencial fotovoltaico y eólico de Panamá, incluyendo la posibilidad de conectarse y qué pasaba en cada situación. Otro fue un estudio de la interconexión entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde analizamos qué posibilidades hay para que esa interconexión funcione en forma robusta".

Según fuentes del sector energético la falla no fue casual porque el transporte de alta tensión es actualmente el punto más débil del sistema y donde menos se ha invertido en los últimos años, pese a que con la recomposición tarifaria los operadores de ese segmento ganaron mucho dinero.

El organismo

El Instituto de Energía Eléctrica (IEE) es un unidad dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ que busca ser reconocido internacionalmente como una de las instituciones científicas líderes en el campo de la ingeniería y economía de sistemas energéticos.

Entre sus objetivos se propone realizar investigación aplicada en sistemas energéticos, formar recursos humanos calificados para la actividad profesional y capacitarlos para la investigación científica a través del programa de posgrado en ingeniería eléctrica.

También trabaja en la cooperación con la actividad productiva con planes de investigación para incrementar los vínculos con el sector productivo de bienes y servicios y transferir los resultados de la investigación a la industria.

Especialistas

20 Es el porcentaje de energía disponible que sobraba el domingo. En el sector dicen que el dato ratifica que el problema fue técnico y no estructural.

Antecedente

El último gran apagón con mayor cantidad de afectados se produjo en 2002, cuando cerca de 13 millones de usuarios estuvieron sin luz. Ahora, Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Córdoba, Mendoza y San Juan fueron algunas de las provincias afectadas. En el caso de Tierra del Fuego fue la única en la que se mantuvo el servicio eléctrico habitual.