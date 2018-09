El nuevo sistema para constituir empresas en 24 horas y a través de la web se encuentra en vigencia desde septiembre del 2017 en el país, pero en San Juan aún no funciona, pese a que permite la creación rápida de una empresa sin tanto tramite burocrático, ahorrando tiempo y dinero y desalentando la informalidad. Se deben poner de acuerdo el Registro Público de Comercio, que depende del Poder Judicial; y la delegación local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y quienes se han propuesto juntar las partes son los contadores, encargados del proceso de constituir las nuevas empresas. Lo hacen a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), y su presidente, Osvaldo Rebollo, dijo ayer que las negociaciones están avanzadas y que la meta es lograr que antes de fin de año se creen aquí las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), tal como se llaman las empresas que se arman en plataforma digital. El tema saltó al tapete por el secretario de Simplificación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe, que vino como orador al panel de Sector Público en el marco del 22do Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas que culminó ayer en San Juan. El funcionario informó a DIARIO de CUYO las medidas que están en marcha para simplificar, desburocratizar y modernizar el Estado (ver Para facilitar...) pero lamentó que la provincia aún no haya puesto en marcha esta metodología. ""Sé que hay conversaciones, que está en agenda, pero la norma depende de cada jurisdicción provincial. Hoy la constitución de empresas a nivel digital no está en San Juan, y sería importante avanzar en la integración con los organismos nacionales", opinó. Inchauspe agregó que la figura se encuentra en marcha en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, lo que posibilitó que el 32% de las empresas nuevas ya son SAS, ""o sea cien por ciento digitales e integradas, con libros digitales, CUIT online y legajo financiero para abrir una cuenta bancaria en 24 horas. El funcionario añadió que dentro del porcentaje en marcha incluso se encuentra una empresa sanjuanina que se constituyó a través de la plataforma online de Buenos Aires, lo que demuestra el interés local por el nuevo método. Por su lado Rebollo reiteró que el CPCE tiene como objetivo poner en marcha cuanto antes esta metodología: ""Lo estamos impulsando en el marco de un acuerdo que hemos firmado con la Corte de Justicia hace 2 meses, y lo estamos trabajando en conjunto con el Registro Público de Comercio, la AFIP y el Ministerio de Producción. ""Buscamos que los emprendedores no pierdan tiempo en llevar y traer papeles" dijo. Al respecto Patricio González, inspector General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, dijo que su área acortó de 45 a los actuales 10 días el trámite en su área para la constitución de empresas en la forma tradicional.

Para facilitar la tarea a las pymes

Pedro Inchauspe dijo ayer que la burocracia existente afecta la competitividad sistémica de las empresas y que se está trabajando para simplificarle la vida a las empresas. Las siguientes son las medidas que apuntan a ese objetivo.



* Retenciones a nuevos exportadores: se publicó ayer el decreto que habilita a que todos los exportadores nuevos queden eximidos del pago de las nuevas retenciones implementadas, con el objetivo de fomentar y alentar a las pymes a exportar. También se extendió el plazo del pago de retenciones (ver Amplían plazo de pago...).



* Exporta simple: es un régimen de exportación simplificados, donde la venta al mundo se registra a través de un portal que se lanzó hace un año, sin tener que realizar registros presenciales ni buscar gestores. Ya hubo 300 empresas que exportaron por primera vez, lo que significa un 3% sobre una base de 10.000 existentes.



* Importación temporaria: la Secretaría de Comercio de la Nación simplificó el régimen de importar insumos intermedios utilizados para productos que luego serán exportados. Permite importarlos sin pagar aranceles si se exporta en un plazo de 12 meses, habilitando a unas 2.700 empresas a usar el beneficio. También se achicaron los tiempos para realizar la importación: antes tardaba 3 meses, ahora sólo 15 días.