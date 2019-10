Integrantes de la Cámara Bodeguera, luego de alguna de las reuniones institucionales. En la actualidad la integran 20 bodegas y 5 adherentes.

En la primera acta que la entidad escribió en 1935 se señaló que por "la crítica situación que atraviesa la industria vitivinícola de la provincia" los bodegueros exportadores consideraron la necesidad de fundar una entidad que los asociara y al mismo tiempo actuara en defensa de sus intereses. Ochenta y cinco años después, con otros actores y circunstancias, el grupo sigue manteniéndose unido en la actual crisis. Hay baja de exportaciones, problemas económicos, de inflación y caída del consumo; y sin embargo la Cámara bodeguera de San Juan apostó a la permanencia y mantiene la misma cantidad de bodegas asociadas de sus inicios; 20 en total, a las que se suman otras 5 adherentes. Además le está dando pelea al escenario adverso con nuevas estrategias como el enoturismo y la presencia en eventos culturales, y el objetivo puesto en posicionar el vino sanjuanino en la mente del consumidor.

Entre los socios más antiguos, Rodolfo Nale, recuerda que a lo largo de este tiempo desaparecieron bodegas de nombres reconocidos y grandes volúmenes, tales como el establecimiento de López Peláez o la de Vinos Maravilla, y que Peñaflor subsiste pero ya no con los dueños familiares, mientras que la bodega Resero, de los Montilla, hoy es de una cooperativa proveniente de Mendoza. Pero admite también, advirtiendo que su intención no es realizar un juicio de valor, que si bien mermaron las bodegas de gran talla en la provincia, hay más establecimientos artesanales que antes, de limitada capacidad, pero no obstante eso no deja de ser bueno.

En la actualidad la entidad bodeguera dirigida por Mario Pulenta le pelea a la crisis tanto en el mercado externo como en el interno. Hacia afuera, posicionando no sólo las exportaciones en botellas sino intensificando y promoviendo la exportación de vinos a granel de alta calidad para que sean envasados en el país de destino, y ahorrar costos.

Respecto al mercado interno, la entidad se encuentra trabajando en el enoturismo y la cultura, en articulación con el Ministerio de Turismo. En el primer rubro lleva adelante desde fines del año pasado el ciclo "Conoce a tus bodegas" destinado no sólo al turista que llegue a la provincia sino también al propio sanjuanino, para que conozca y difunda sus vinos. Justamente mañana toca el turno a la bodega Entre Tapias, en Barreal, que ofrecerá degustación de vinos, picada de quesos y empanadas y show en vivo de saxo con la vista a la cordillera como escenario. En otras tres ediciones anteriores se captó a decenas de visitantes. Las estadísticas tomadas en esos encuentros indicaron que sólo un 10% a 15% son sanjuaninos, por lo que la meta es intensificar la promoción dentro de la provincia. Por primera vez también se creó dentro de la cámara una comisión de turismo, para concentrar a todas las bodegas que estaban haciendo actividades y coordinar los esfuerzos; y realizar además actividades promocionales en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.

Pulenta agrega que también se pensó como estrategia de difusión, apoyar los eventos culturales y por eso se empezó el año pasado con activa participación de bodegas con degustaciones en las obras más importantes de los museos y del Teatro del Bicentenario. Anoche, por ejemplo, realizó un brindis en el Foyer del Auditorio provincial, luego del Concierto de la Camerata Bariloche.

El industrial contó que desde el punto de vista institucional, la Cámara se encuentra participando en todos los sucesos de políticas vitivinícolas provinciales y nacionales, en el posicionamiento y mejoramiento del sector, atendiendo las demandas de las bodegas y facilitando la operatividad de todas en situaciones de crisis como la actual.

OPINIONES

MARIO PULENTA Presidente actual

San Juan necesita tener una mayor inserción en el mercado local e internacional, el desafío es lograrlo y para ello las bodegas debemos actuar en conjunto y articuladamente con los gobiernos. Trabajamos en dos ejes, turismo y cultura para el mercado interno; y en el externo, el reto es la exportación de vino embotellado y vinos a granel que genera perspectivas para adelante. Nos falta desarrollo comercial pero no calidad de producto. La calidad del vino sanjuanino es de categoría mundial.

RODOLFO NALE Presidente 2003-2010

Las bodegas hoy estamos sufriendo la crisis del país, los servicios son altos y los precios no son los mejores. El 60% del precio de una botella se lo lleva la AFIP y con el resto hay que hacer el vino, manejar los viñedos y los obreros. Creo que nunca fue tan grave como ahora, pero en nuestro caso hemos apostado al turismo y nos va bien. Pero San Juan no ha crecido tanto como Mendoza que tiene un turismo envidiable. Además ellos saben vender el vino más que nosotros y atraen mejor a los inversores.