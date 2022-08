En medio de la histórica crisis hídrica por la que atraviesa la provincia, el secretario del Agua, Ramiro Cascón, salió a criticar la anterior administración del agua de los embalses porque dijo que "no fueron precavidos" e incluso habló de la "presión de los productores". El funcionario hizo el análisis con los últimos datos disponibles que anticipan que para el próximo ciclo hidrológico, que comenzará en octubre, la provincia tendrá la menor reserva en los 3 diques, Ullum, Punta Negra y Caracoles, de los últimos 5 años. Y es porque los 3 diques llegarán con unos 250 hm3, incluso por debajo a la medición del ciclo anterior, que comenzó con 321 hm3 (ver infografía). Para el período 2017/2018, 5 años atrás, los diques tenían embalsados 1.225 hm3, apenas a 105 hm3 de la capacidad máxima de los diques.

La situación se debe a la poca agua que empezó a traer río y porque no se realizó una administración adecuada del recurso, según la lectura que hace el secretario, que ha llegado a la actual situación. Esto a pesar de que desde el 13 de abril pasado se tomó la decisión de llevar adelante un corte histórico en el agua de riego de 131 días, hasta el 22 de agosto, para lograr la recuperación de los embalses.

"Al productor le dimos una señal de que en algún momento había mucha agua y que podía disponer de más cantidad y de una mayor superficie cultivada, y a los 3 años le estamos bajando la entrega la mitad porque no la podemos sostener", dijo Cascón. Y agregó que "los diques hacen falta para resguardar las altas y bajas del río, pero en años anteriores no se tuvo en cuenta un planteo conservador en el sentido de tener una seguridad en el volumen embalsado para poder afrontar los ciclos de baja disponibilidad, a pesar de que los datos del clima indicaban que la tendencia era tener menos agua. Si no hubiéramos entregado toda el agua e incluso haberse usado las reservas, ahora podríamos tener más agua disponible".

Sobre el porqué de esta situación, el funcionario sostuvo que "no tuvieron la visión de ser más precavidos" e incluso lo atribuyó a la "presión de los productores".

Hay que aclarar que la administración del agua es responsabilidad del Departamento de Hidráulica que, tras la renuncia del último director, Oscar Coria, está a cargo de Cascón. Y se hace tomando como punto de partida lo que se discute en el ámbito del Consejo de Hidráulica, que tiene un presidente, puesto que está ocupando el secretario,y que tiene 2 consejeros en representación del Estado provincial y otros 3 por los regantes. Uno representa a los departamentos alejados, como Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, y los otros 2 corresponden a cada margen del río San Juan.

Para tener en cuenta, hay que mencionar que actualmente el río San Juan trae 17 m3/s, pero desde el 22 de agosto, cuando finalice el período de corte del servicio, se pasará a erogar 35 m3/s, con el aporte de los diques, es decir que se va a seguir desembalsando agua. Es la cantidad necesaria para satisfacer el consumo humano y el riego agrícola. En septiembre comienza la demanda de agua de los viñedos al igual que crece la necesidad en las chacras. Y recién en diciembre, según calculó Cascón, comenzará a notarse el aporte del agua de deshielo de las nevadas en la cordillera, para llegar a unos 30 m3/s y recién en enero se estaría normalizando en los 35 m3/s, el valor necesario para consumo y riego.

"Todavía falta agua para pensar en que el problema está solucionado", insistió. El funcionario hizo referencia a que si bien las nevadas que se han registrado esta temporada en la zona cordillerana son superiores a las del año pasado, todavía no son suficientes para considerar que el problema de la sequía está superado. Por eso es que sigue insistiendo en que hay que ser conservadores en el uso de agua de los diques porque constituyen la reserva para casos de sequía.

Generación

480 Es, en hm3, la reserva mínima de agua que deben tener los 3 diques para generar energía hidráulica, incluso en la Olla.

Situación

Un informe nacional revela que el 67% del territorio nacional está atravesando por distintas etapas de sequía. El trabajo recopila datos del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa). En la Argentina sólo el 32,96% de la superficie no está seca.

Monda de canales

Una de las tareas que está llevando adelante el Departamento de Hidráulica en la actualidad es la llamada monda de canales, que se lleva adelante en todos los departamentos de la provincia. La tarea consiste en la limpieza de la red de riego provincial que se realiza fundamentalmente en periodo invernal, cuando la demanda de agua para riego de cultivos disminuye.

Según la información suministrada por el organismo, en la actual temporada la crisis hídrica obligó a destinar más días de corte de agua, que se prolongarán hasta el 22 de agosto, a fin de embalsar agua que contribuya para afrontar los próximos 4 o 5 meses, período en el que comenzará a escurrir el agua de la cordillera producto de las nevadas.

Las tareas, a cargo de las Juntas de Riego departamentales, se están desarrollando en los diecinueve departamentos de la provincia, priorizando los canales matrices. Las juntas, entidades intermedias, miembros de la gobernanza del agua en la provincia, son las responsables de determinar el presupuesto para este saneamiento y de presentarlo al Departamento de Hidráulica.

Al realizar esta limpieza en los canales que recorren zonas rurales se puede encontrar piedras y algas. Pero en aquellos que recorren zonas urbanas, se encuentran grandes cantidades de residuos como botellas, bolsas, pañales y otros elementos que, no sólo dificultan la circulación del agua, sino que también complican, demoran y encarecen la monda y hasta ; sino que también podrían contaminar el recurso hídrico.

Un dato a tener en cuenta es que, según una nota reciente de este diario, de los $580 millones que Hidráulica puso al cobro en el 2022 en concepto de canon de riego, los productores sólo han pagado $90,5 millones, es decir que adeudan al organismo el 85% del monto destinado al mantenimiento de la red de riego. Y sumando la deuda que viene de años anteriores, el rojo del ente asciende a los $1.090 millones.