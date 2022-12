Se viene un fin de semana extra largo a raíz de una serie de feriados y los distintos sectores comerciales dieron a conocer cómo trabajarán: la mayoría de centros comerciales decidió que el jueves permanecerán cerrados, pero en cambio el viernes abrirán en la mañana y en la tarde, en el horario normal de atención al público. Incluso ya lo coordinaron con el gremio mercantil para no tener problemas con la actividad de los empleados que cobrarán doble y tendrán un franco por el feriado que trabajen. Pero no todos harán lo mismo: los negocios de Chimbas y de Pocito avisaron que van a atender medio día tanto el jueves como el viernes, teniendo en cuenta que en esas zonas las mayoría de locales casi no tienen personal y son atendidos por sus propios dueños.

Por otro lado, los shoppings van a permanecer abiertos normalmente durante los dos feriados (ver Viene Papa... ).

Este jueves 8 se conmemora el "Día de la Inmaculada Concepción de María" y es uno de los feriados inamovibles del calendario. En cambio el viernes decretaron feriado con "fines turísticos", con los mismos alcances legales que el día previo, es decir, pago doble a los trabajadores que asistan a sus lugares laborables y un franco en el caso de los empleados de comercio.

Tanto la Cámara de Comercio de San Juan, como el Centro Comercial de San Juan y la Cámara de Comerciantes Unidos, informaron que el día jueves los locales asociados no abrirán las persianas, pero al día siguiente sí anticiparon que van a trabajar con normalidad. De esta manera los sanjuaninos podrán concurrir al centro ese día para realizar las compras necesarias, teniendo en cuenta que se acercan los días festivos previstos para el último mes del año.

El comercio de Rawson, el otro gran casco comercial de la provincia, también coincidió con la Cámara de Comercio. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, Gastón Villordo, informó que ''vamos a trabajar de manera normal el viernes y el sábado, pero no abriremos el jueves''. Luis Agulles, desde la Cámara de Comercio de Caucete, también informó que el jueves el comercio del Este permanecerá cerrado, pero abrirán normalmente el viernes.

En cambio desde Pocito y Chimbas anticipan que van a trabajar los dos días, con matices. Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Pocito, dijo que los dos días feriados van a abrir durante la mañana los locales. ''Aquí es distinto a otros centros comerciales, hay mucho comercio atendido por sus propios dueños y necesitamos trabajar, así que ambos feriados vamos a trabajar media jornada'', aseguró. Por su lado, el presidente del Centro Comercial de Chimbas, Daniel Milla, dijo que en ese departamento se atenderá el jueves medio día y el viernes el comercio abrirá en forma normal. También indicó que la mayoría es atendida por sus dueños.

QUÉ DICE EL SINDICATO

Mirna Moral, Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, informó que está vigente el acuerdo firmado, ante la Subsecretaría de Trabajo, con las autoridades de la Cámara de Comercio, de respetar el feriado del jueves y en cambio abrir el feriado del viernes. ''Eso sí, al empleado que trabaja se le debe pagar la jornada doble y otorgar el franco compensatorio'', dijo Moral. Agregó que el gremio va a salir a controlar que los afiliados firmen la planilla de asistencia y así puedan gozar de los beneficios de trabajar en un día feriado.

Viene Papa Noel

Los grandes espacios comerciales estarán abiertos en sus horarios normales los dos feriados, con la novedad de que en dos de ellos estará Papa Noel recibiendo las cartitas de los niños con los pedidos para el arbolito. En el acceso principal del Espacio San Juan, Papa Noel va a estar el jueves 8, viernes 9 y sábado 10, de 19 a 22; para que los chicos se saquen fotos y dejen sus pedidos.

El Patio Alvear también tendrá la visita de Papa Noel, el jueves 9, desde las 20 horas. Recibirá las cartas de Navidad de todos los niños que se acerquen por el centro comercial, y a partir de esa hora además actuará el coro de la Universidad Nacional de San Juan, cantando villancicos y canciones de Navidad.

En el Libertad -Paseo San Juan el mini-mayorista abre de 8 a 21, el supermercado de 9 a 22; el paseo comercial de 10 a 22, y el patio de comidas hasta la 1,30 de la mañana. Cajeros y servicio de cobros, normal.