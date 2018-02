La gran mayoría de negocios del centro promocionan las vidrieras con alguna estrategia de ahorro para captar clientes.

Ni la buena racha de Reyes, ni el Rally Dakar ni la Vuelta ciclística a San Juan lograron hacer repuntar las ventas del comercio sanjuanino en enero que cerraron con una caída del 2,2% en unidades, según difundió la Cámara de Comercio de San Juan. Para revertir esa situación, ahora los comerciantes han puesto todas las fichas al "megaoutlet" que arranca hoy y por dos semanas seguidas, incluyendo en el mismo hasta útiles, vestimenta y calzado escolar.

Hermes Rodríguez, presidente de la entidad, dijo que enero es un mes tradicionalmente "malo" para el comercio, y atribuyó la caída de ventas exclusivamente a las vacaciones. Incluso minimizó el efecto de las compras en Chile. "La gente este año fue a vacacionar, son muy pocos los que han podido además ir a comprar y ese pequeños porcentaje no mueve la aguja", señaló. Tal como adelantó DIARIO DE CUYO la semana pasada ya se había organizado que por séptimo año consecutivo se realizaría desde hoy el outlet en la provincia, con la participación de unos 4.000 negocios del Gran San Juan, Pocito y Caucete, con rebajas de entre el 20 y el 50 por ciento en rubros de calzados, vestimenta y hasta electro. Pero esta semana se decidió fortificarlo con la venta escolar.



Teniendo en cuenta que dentro de un mes comienzan las clases en la provincia, las librerías del centro ya implementaron su mesa de "outlet" con cuadernos y artículos de temporadas pasadas. No es todo. Rodríguez aseguró que pese a que el aumento de la canasta escolar esta año es del 30%, las librerías expondrán cuadernos y otros artículos básicos con subas del 10% respecto al 2017. Lo mismo ocurrirá con casas tradicionales de uniformes y las de calzados que saldrán con precios apenas un 10% más caros que la temporada anterior. Es que los comerciantes quieren atemperar la mala racha de enero ofreciendo ofertas al público para aprovechar que el gobierno pagara en los próximos días la segunda cuota del plus a los agentes de la administración pública. Además tienen perspectivas de mejorar la facturación por la venta anticipada que realizan los papas para ir aprovisionando la mochila para la escuela y también por la movilización que habrá por la Fiesta del Sol.