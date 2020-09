Pese a que el Gobierno nacional informó que ya no incluirá al producto más vendido en el programa Ahora 12, en San Juan los negocios que comercializan celulares aún mantienen vigente este sistema de cuotas y admiten que por eso se sigue sosteniendo la venta de este producto. Tampoco se ha producido un repunte en los últimos días, ante el temor a que se acabe el programa, pero algunas casas ya tienen listos sus planes de financiación propios por si esto ocurre. Eso sí, es raro encontrar algún local que cuente con stock de aparatos, ya que desde hace tres o cuatro meses, la metodología para quien quiera cambiar el teléfono es hacer primero la compra del modelo elegido y esperar hasta que llegue, según surgió de un sondeo realizado entre ocho locales que los comercializan. El producto tarda entre cinco y 15 días, según las casas elegidas.

En Naldo comentaron que tienen "algo" de stock aquí, pero la mayoría los piden y la demora es de 4 o 5 días. "La demanda sigue alta, pero si llegan 300 celulares ya están vendidos. Desde hace unos meses la gente compra y espera que le llegue", indicaron. Allí siguen funcionando las 12 cuotas y aseguran que los precios no subieron con la última suba del dólar. En Tecno Compra aseguraron que la venta sigue normal "y tranquila como es el mes de septiembre", y dicen que no les avisaron aún de que se acabe el Ahora 12. En cadenas como Garbarino o Frávega, los clientes deben esperar unos 5 días a que llegue el aparato, ya que por cuestiones logísticas y los problemas de la pandemia en diferentes provincias, las casas centrales hacen stock en centros logísticos y de allí los distribuyen al interior del país. Allí los planes de cuotas de Ahora 12 siguen funcionando sin problemas. En Compumundo tampoco tienen entrega inmediata, y el stock disponible en Buenos Aires es limitado, no hay mucho para elegir. Allí informan oficialmente que la demora es de 15 días, aunque a veces llegan a los 5 días y el Ahora 12 es el preferido a la hora de comprar.

Los precios de los celulares arrancan de los $12.500 y $18.000 los de gama baja, rondan los $30.000 los de gama media y trepan hasta los $100.000 los de mayor tecnología, todos con un alto grado de insumos importados. Según medios nacionales como La Nación éste es el motivo por el cual el Gobierno retira el celular del programa Ahora 12: ante la escasez de dólares no quiere alentar el consumo de productos importados. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio de San Juan, informó que locales como Musimundo han informado a esa entidad que hay desabastecimiento de tecnología celular desde hace un tiempo. "Hablan de que les reparten una cierta cantidad de unidades, que es menor a lo que tenían acostumbrado, y no los dejan stockear. En esa cadena tienen preparado el crédito propio para ofrecer en caso de que se caiga el plan de 12 cuotas para este producto. Agregó que donde tienen "muy poco stock" y no les llega casi nada aunque pidan es en Falabella y Dismar, esta última con créditos propios. En la cadena chilena tienen mucho faltante, los clientes les reclaman y están perdiendo muchas ventas, aseguró.

Origen nacional, con tres meses de gracia



Continuarán dentro del programa Ahora 12 los rubros de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas de la construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, artículos de librería, anteojos y lentes de contacto, juguetes y juegos de mesa. También neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a GNC y repuestos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tabletas, artefactos de iluminación, televisores, perfumería, pequeños electrodomésticos, servicios de preparación para el deporte, equipamiento médico, alimentos, máquinas y herramientas; y medicamentos. Los productos de origen nacional y servicios podrán ser adquiridos en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas mensuales para los consumidores, quienes en estos dos últimos casos gozarán automáticamente de un período de gracia de 3 meses. Otro plan que se anunció es para comprar electrodomésticos en 36 cuotas fijas con tasa del 15%, pero sólo con la tarjeta Nativa del Banco Nación.

Precios

12 mil pesos es lo más barato que puede costar un celular de gama baja. Los más caros y de más tecnología trepan a los 100 mil pesos o más.

Tiempo de espera

15 días es lo máximo que puede demorar la llegada de un equipo celular a San Juan, una vez comprado. La mayoría se puede retirar a los 5 días.