Vendedores ambulantes ocupando ayer tarde buena parte de la vereda. Los comerciantes critican que se pongan artículos en la vereda que "no pegan" con la nueva estética del centro de Villa Krause.



Los socios del Centro comercial de Rawson -unos 300, según su presidenta Carina del Valle Quiroga- coinciden en que desde el municipio se han hecho obras de infraestructura valiosas, tales como recuperar el edificio del ex Coloso, o la recientemente inaugurada semipeatonal; pero que hay una asignatura pendiente a la hora de definir políticas para que el centro comercial se convierta en moderno y competitivo. Entre las fallas señalan por ejemplo el desorden que produce la invasión de tablones de vendedores ambulantes y comerciantes que obstruyen el paso peatonal o los asientos públicos, los parlantes con niveles de audio muy altos afuera del negocio, las ""saladitas", el desborde de comercios que no son artesanos en la plaza central con puestos gratis que compiten con el comercio formal y hasta los cortes de calles por varios días, tanto desde la iglesia en determinadas fiestas religiosas como para algunas ferias que impiden la circulación vehicular en el microcentro. ""La cuestión arquitectónica está cumplida, ahora queremos el ordenamiento", dijo Quiroga, al anticipar que hoy se presentará públicamente un Plan Estratégico Comercial de Rawson (Pecor 2030) a 10 años, para que las actuales y futuras autoridades municipales ayuden a la entidad a delinear estrategias con el objetivo de que el centro comercial rawsino logre estar a la altura de las capitales de provincia. La propuesta llega en momentos que la entidad cumple los 25 años de vida. ""Esto no es una crítica, es un hoja de ruta para el comercio" agregó Marcelo Vargas, presidente de la Asociación Comerciantes del Interior que apoya y colaboró con la iniciativa. Esta planificación llevó su tiempo: Quiroga comento que comenzó a delinearse en agosto del 2017 y tras realizar múltiples encuestas y reuniones les permitió elaborar las fortalezas y debilidades que a su entender tiene el comercio rawsino (ver aparte), el segundo en importancia en San Juan después del de Capital.



Entre las propuestas sugiere por ejemplo que se reemplace la oficina de ADER que maneja temas de comercio, industria y agro, por una Secretaria de Industria y Comercio que se dedique al estudio, ordenamiento y planificación de la actividad en el departamento y que aparte se cree un ente para la promoción agrícola en conjunto con la Asociación Chacareros Temporarios. Además propone reestructurar la Secretaria de Finanzas, especialmente la Dirección de Rentas. El argumento para solicitar estas políticas públicas es que la matriz económica de Rawson se ha transformado en los últimos 25 años y que el sector de comercio y servicios antes incipiente, ahora representa el 70% del valor agregado bruto del departamento, siendo el 20% restante ocupado por la industria y el 10% por el sector agropecuario. Quiroga explica que la mayor parte de los comercios son medianos y chicos que abastecen al departamento y que concentran la mayor cantidad de mano de obra. Agrega que el modelo de ciudad comercial que desarrolle Rawson debe apuntar a fidelizar a los vecinos con una oferta integral, competitiva y de calidad.



Ordenamiento



La inquietud es que se forme una comisión mixta de seguimiento del plan de acción comercial, y que se elaboren propuestas de políticas públicas provinciales, municipales e intersectoriales para el desarrollo del comercial, mediante metodologías y técnicas de ordenamiento territorial.



Zonas y más micros



Otra propuesta del sector es mejorar las zonas de calle Progreso y Vidart para que se instalen como áreas de consumo básico. También piden una línea con un colectivo interno que recorra el departamento de Este a Oeste, ya que actualmente todos lo hacen de Norte a Sur.

Fortalezas

* El alto crecimiento demográfico de la población del departamento con un promedio de edad de 28 años, un segmento propenso al consumo, esparcimiento y ocio; a diferencia del mayor competidor (centro comercial de Capital) con promedio de edad de 50 años.



* El tamaño de Rawson, en territorio y diversidad de zonas comerciales, es suficiente para satisfacer una demanda local y de zonas aledañas.



* Es el único departamento en el Gran San Juan que tiene muy marcada su identidad y localismo, lo que lleva a que el rawsino compre a sus comerciantes.



* La diversidad de zonas alienta a emprender mas comercios debido a la gran cantidad de salones terminados o por terminar, a menor costo que en otros departamentos.

Debilidades

* Hay escasa formación del empleado de comercio en la atención al cliente y falta asociatividad entre los comerciantes.



* Existe poca accesibilidad y conectividad para los negocios.



* La compra de insumos, servicios técnicos y materias primas se realizan fuera de la región e influyen mucho los altos costos de flete en el precio final de la mercadería.



* Faltan herramientas para competir con la llegada de grandes cadenas y es alto el valor de los alquileres.



* Falta uniformidad en el diseño de la cartelería, no hay planeamiento turístico.



* Hay nula o escasa formación de las autoridades municipales en temas comerciales, lo que lleva a improvisar y repetir errores.