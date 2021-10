El cambio de temporada, la inflación de costos y la caída de ventas siguen afectando al comercio minorista en la provincia, según refleja una encuesta realizada durante la primera semana de octubre por el Centro Comercial de San Juan, que nuclea a una buena parte del sector de la Capital provincial. El informe revela que el 78% de comerciantes han recibido nuevos aumentos en el costo de las mercaderías por parte de los proveedores, con alzas del 15 al 20% promedio, según los rubros. Sin embargo, el 56% de los empresarios aseguran que tuvieron que asumir las subas de costos y no trasladarlas a los precios para poder sostener las ventas que siguen deterioradas.



A raíz de no registrar mejoras en la facturación e ingresos, también más de la mitad de empresarios encuestados admitieron no estar al día con los impuestos y tasas. Hay un 22% que no ha podido pagar los Ingresos Brutos y el IVA del mes pasado, mientras otro 33% dijo que ha tenido que recurrir a planes de pago para reestructurar la deuda. También hay atraso en el cumplimiento del pago de Impuesto Inmobiliarios, municipalidad y la tasa de comercio y publicidad, aunque menor: un 44% contestó que no ha podido pagar todavía las obligaciones que se vencieron.

La encuesta de Relevamiento sobre la Actividad Comercial se realizó la semana pasada entre los asociados, e incluye locales ubicados dentro y fuera del microcentro, la peatonal y los shoppings.



Según el relevamiento, los comerciantes siguen resignando rentabilidad frente al aumento de costos de la mercadería, que se mueve en forma ascendente al ritmo de los incrementos del combustible y el impacto en los fletes para traerla a la provincia, la inflación de los proveedores y fabricantes; y el cambio de temporada que afecta principalmente a ropa y calzado.



A la suba de costos se suma que los proveedores envían mercadería a cuentagotas. "Desde hace 9 meses y al igual que en agosto, casi el 70% del comercio manifiesta tener problemas de falta de stock sobre todo en rubros de electrónica y tecnología, construcción, ferreterías alimentación y bebidas", indicó Dario Minnozzi, presidente de la entidad, en el documento elaborado.



Debido al constante aumento de los costos de la mercadería, un 44% informa que ha tenido la necesidad de aumentar los precios de venta al público, pero la mayoría -el 56%- ha optado por no trasladarlos a los precios al público para no bajar las cantidades de facturación.



En ese sentido, y a diferencia de lo que sucede a nivel nacional donde CAME informó que habían aumentado 15,7% las ventas en septiembre respecto a mismo mes del año pasado, el comercio sanjuanino informó una caída del 11% interanual el mes pasado (ver recuadro).

AYUDA OFICIAL



Al considerar la situación financiera y económica del comercio de la Capital al finalizar el mes de septiembre, la mayoría dijo que sigue recurriendo a la ayuda provincial para pagar los sueldos, pero en cambio no pueden tomar los créditos locales a tasa subsidiada del Ministerio de Producción porque no logran reunir las condiciones exigidas.



La ayuda para salarios se hace a través del programa provincial Proteger Empleo destinado a comercios y pymes afectadas por la pandemia, el cual ha sido prorrogado hasta fin de año. El beneficio consiste en un aporte no reembolsable de $15.000 por trabajador y el 56% de los comerciantes de la Capital informó que va a continuar perteneciendo al programa. Hace pocos días la Agencia Calidad San Juan, que depende del Ministerio de la Producción, informó que al cierre de septiembre habían 8.525 beneficiarios y 320 empresas y monotributistas empadronados, de los cuales el 80% son comercios minoristas.



Respecto a la consulta sobre los préstamos a Pequeños comerciantes que brinda el Gobierno provincial, el 56% dijo que las condiciones bajo las cuales se otorgan no están al alcance de sus posibilidades y por eso no los ha tomado. Otro 22% manifestó que no lo necesita, y sólo un 22% si los aprovechó.

La caída de ventas

El 68% de los comerciantes manifestó una caída de cantidades de venta del 17% en el mes de septiembre respecto al mismo mes del 2020.



Respecto al mes de agosto, cuando hubo un repunte por el Día del Niño, la facturación cayó un 30% las ventas de los comercios minoristas.



El 21% de los comercios informó que lograron mantener las cantidades de ventas respecto al año anterior, y sólo un 11% indicó un incremento incipiente de cantidades de venta mercado especialmente por el cambio de estación en los rubros de indumentaria y calzado.



La caída de ventas es aún más fuerte, teniendo en cuenta que se la está comparando con septiembre del 2020, cuando también el comportamiento había sido negativo. El año pasado en septiembre había caído 22% las ventas respecto al 2019. Las pymes señalaron que las elecciones PASO también repercutieron negativamente en las ventas.

Empleados

El informe indica que se mantiene la tendencia que se repite desde hace más de 9 meses de que la mayoría del comercio (70%) tienen en promedio 3 empleados, y no hay perspectivas de incorporar nuevos puestos de trabajo. Eso sí, no se ha reducido el horario ni realizado suspensiones.

Elecciones

El 89% de empresarios opinó que la incertidumbre que generaron las PASO afectó el desarrollo de las ventas del mes de septiembre. El 100% opinó que los precandidatos seleccionados no han escuchado al sector comercial en sus preocupaciones y en sus propuestas.

Aguinaldo demorado

11 por ciento de comercios aún no ha pagado el medio aguinaldo. El 78% lo pagó y el 11% restante lo hace en cuotas acordadas con el empleado.