La reapertura del clearing bancario provocó serios inconvenientes en buena parte del empresariado sanjuanino al entrar los cheques entregados a proveedores cuando las cuentas se encontraban ‘en rojo’, luego de una semana sin actividad; además de que los bancos no ampliaron el límite de descubierto para sus clientes como se esperaba.

Este fenómeno afectó principalmente a las pymes del comercio minorista, donde ayer se multiplicaban las quejas. Distinto fue la realidad para grandes industrias y empresas que en general aun contaban con fondos para hacer frente a esas obligaciones. Por otra parte, sectores del rubro turístico se vieron aliviados porque pudieron cobrar cheques de clientes y de emisores de tarjetas de créditos.

El mayor pico de tensión se presentó ayer en el comercio, por los cheques rechazados. El gerente de un banco local explicó que sólo teniendo en cuenta el día de ayer casi se cuadruplicó el número de cheques rechazados ‘’y hoy (por ayer) va a ser peor porque el jueves entraron cheques de un solo día pero hoy entran tres días de cámara’’. Tras un sondeo realizado entre sus asociados, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, confirmó que los bancos no ampliaron los límites de descubierto, y por eso muchos comerciantes vieron sus cheques rechazados.

Los bancos no ampliaron el límite de descubierto a sus clientes

‘’Hay mucha preocupación porque el banco está rechazando esos cheques y se va cortar la cadena de pagos. Los empresarios no han podido depositar porque sin ventas no han tenido ingresos, o bien por diversos inconvenientes para el deposito físico del dinero’’, explicó el dirigente. Contó el caso de un comerciante a quien el día anterior al vencimiento el cajero automático ‘le tragó’ un fajo de billetes destinado a cubrir cheques el día anterior, y ayer pese a que le reconocieron que esa plata estará, le rechazaron los cheques que entraron a primera hora de la mañana por no tener fondos. El dirigente dijo que los bancos no están otorgando tampoco créditos para cubrir los cheques librados.

Por otra parte, Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, contó que la reapertura del clearing bancario permitió a diversas empresas del rubro ‘’mitigar la situación de algunos empresarios’, porque recibieron fondos en sus cuentas de cheques que les habían entregado en forma de pago clientes o tarjetas de crédito.

‘’Había que cobrar cheques para poder pagar y muchos no tenían fondos y han tenido que pedir prestado para cubrirse’’, dijo. Pero agregó que en pocos días se convertirá en un problema porque el sector ‘’lleva más de un mes sin trabajar’, debido a que la cancelación de paquetes como producto del temor de los viajeros por el coronavirus. ‘’Llevamos más de un mes que no está entrando dinero a las agencias y ahora vamos a tener el pago de sueldos’’, advirtió. Giménez aseguró que la emergencia del sector turístico comenzará a sentirse en el mes de abril próximo. ‘’Fuimos lo primeros en parar la actividad por la pandemia y seremos los últimos en reactivarnos’’, vaticinó.