Martín Castelli dice que hay que pensar en una empresa que fije precios convenientes, se esfuerce en el servicio y cuide los gastos fijos. Del Gobierno dice que debe implementar un desarrollo estratégico, para cambiar la velocidad de crecimiento del país.

Justo en el día en que cumplió 18 años, el 4 de abril de 1995, Martín Castelli fundó con su padre Carlos el primer local minorista de Todomoda en el barrio del Once y se metió de lleno en el negocio. Hasta entonces, su papa -un "selfmade" (que se hizo a sí mismo) como gusta decirle- había desarrollado con esfuerzo una fábrica de accesorios de moda que vendía al por mayor. Veintitrés años después, con trabajo y perseverancia y sus 41 años a cuestas, Martín regentea la compañía Blue Star Group que explotó con locales por el mundo: 276 tiendas en Argentina, 310 en México, 130 en Chile y 120 más en Perú. Todomoda apunta a un público teenager, de hasta 22 años; e Isadora a mujeres de 18 en adelante, que van a la universidad y viajan. No son franquicias, aclara; y salvo en Chile donde cuentan con un socio capitalista; todas son administradas en familia, junto a sus dos hermanas; desde la casa matriz en Buenos Aires. ""Presido la compañía, después está un directorio con dos de mis hermanas, un CEO y algunos directores", explica en el sillón de un conocido restó sanjuanino. Vino ayer a la jornada de Endeavor potencia San Juan como uno de los referentes que brindo una charla inspiradora y motivacional a las nuevas camadas de emprendedores. Su filosofía de los negocios encaja con la que pregona Endeavor: producir no sólo ganancias económicas, sino también acciones que se traduzcan en beneficios sociales y/o ambientales. Al hablar se descubre una de sus claves del éxito, su compañía sigue un pensamiento a nivel global de que las empresas pongan un "precio justo", y dice que eso lo ayudó a que no decaiga tanto la venta en la actual crisis económica. "Hacemos mucho esfuerzo para que el precio sea el más conveniente y de esa forma nos mantenemos en una licuación precio-calidad muy potente, que hace que rote mucho más y te defiende de cualquier viento", asegura. ""Si como empresa fijás un precio alto para cubrirte por el dólar, o por lo que pasará, nadie te va a comprar. Estás jugando con reglas antiguas. Hay que ir por un precio conveniente, redoblar el esfuerzo en el servicio y cuidar los gastos fijos que no pueden crecer, ser responsable con los presupuestos", son sus consejos. Castelli dice que para ser emprendedor exitoso hay que pensar distinto: primero, descubrir o entender algún problema que no esté resuelto y que tenga oportunidad de hacer algo pensado para el cliente. Luego, armar la mejor experiencia para el cliente, "sin trabas, despojado de barreras"; y recién en ese momento, salir a buscar cómo lograrlo. "No abrir cosas tradicionales, más de lo mismo; sino buscar valor agregado. El futuro está en la transformación de lo que hoy existe", dice y agrega que ""no hay que tratar de defender una idea que no vuela, sólo porque hay viento a favor. Tiene que tener algo atractivo y que venda".



Pese a la recesión, Castelli anima a no bajar los brazos. "Cuando está más duro el mercado, el desafío es que tus soluciones sean mejores", afirma y sostiene que a su juicio, el país está cerca de comenzar un nuevo ciclo y para mejor. Instó a los gobernadores e intendentes a gestionar con honestidad y que la agenda no pase por la gestión, sino por el desarrollo, apoyando a las cadenas de valor más competitivas. ""Que identifiquen a las 10 familias y empresas que más están exportando y darles fondos para que tripliquen sus exportaciones en 3 o 4 años", propone. Dice que eso hizo Corea con Samsung, Kia e Hyundai, y de país pobre pasó a potencia.

Castelli dice que el futuro está en transformar lo que hoy existe.

Algunas frases

Empresas corruptas

La crisis actual

Creo que para el segundo trimestre del año próximo, con esta base vamos a estar en condiciones de tener balanza comercial positiva, responsabilidad fiscal y de ahí vamos a crecer como argentinos. Hay que lograr que las pymes no sigan sufriendo tanto, cuidar el empleo y seguir todos poniendo nuestro granito de arena.

Nuevo paradigma

Hay que construir un nuevo país y no se puede pecar de optimista y crecer demasiado, ni quedar atrasado. Hay que crecer de manera sólida y sostenible y ahí entra una mirada distinta de lo que son gobernadores que están apuntando recién a la responsabilidad fiscal. No entra en la cabeza empresaria gastar mas de lo que recaudas.