La apirenia es un vocablo muy usado en fisiología vegetal y en genética. La apirenia significa la falta de semillas en el fruto. En la vid se busca mucho para la producción de variedades que no tengan semillas para obtener pasas de uva y/o uva para consumo como fruta. Ejemplos son la uva Flame Seedless, Superior Seedless, Fiesta, Sultanina, Arizul, etc.



Un hallazgo en España ha permitido identificar la mutación para eliminar las pepitas o semillas de cualquier uva. Esto permite generar partidas de plantas de vid con frutos sin semillas, sin tener que esperar años para analizar los granos como hasta ahora. Posibilita ahorrar dinero y tiempo seleccionando tempranamente las plantas que más interesen.



Una nota de la periodista Pilar Hidalgo en larioja.com explica que investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) han identificado la mutación que permite eliminar las pepitas en cualquier variedad de vid. El trabajo ha determinado el cambio genético que provoca la ausencia de semillas en algunos tipos de uva de mesa, un fenómeno denominado "apirenia".



La investigación, realizada por miembros del Grupo de Genética y Genómica de la Vid (Vitigen) del ICVV (Gobierno de La Rioja, CSIC y Universidad de La Rioja), ha estado coordinada por José Miguel Martínez Zapater y Pablo Carbonell Bejerano.



"España constituye uno de los grandes productores europeos de uvas sin pepita, que se producen desde hace décadas en nuestro país, pese a que aquí resultan menos relevantes que en otros lugares", contextualiza Martínez.En la nota de Hidalgo.



Abunda que el hallazgo del ICVV posibilita "abordar directamente este cambio a partir de que ahora conocemos qué mutación induce a la pérdida de semillas" y generar "apirenia" en cualquier variedad de vid, introduciendo esta mutación.



"Se trata de un descubrimiento de gran interés para incrementar la eficacia de los programas de mejora genética en uva de mesa", señala el coordinador del estudio, ya que a partir de esta mutación se pueden desarrollar marcadores genéticos para la selección de plantas de vid "apirenas". Esto evitará tener que recurrir al análisis de los frutos, como sucede en la actualidad, salvando así una espera que se dilata durante varios años.



"La mutación es el mejor marcador para seguir el fenotipo de uva sin semillas. Esto significa que puedes saber en una plántula recién germinada si, cuando sea adulta y florezca (entre 2 y 5 años), va a dar uva sin semillas o no. Así se puede ahorrar tiempo y reducir costes seleccionando tempranamente las plantas que más interesen", explica el investigador del ICVV.



La ausencia de semillas constituye una de las características que cada vez aprecian más los consumidores de uva de mesa. Esta "apirenia" se produce al fallar el desarrollo de las pepitas durante la formación del fruto. El fenómeno se identificó por primera vez hace varios siglos en una variante espontánea de la variedad "Sultanina", de origen turco.



A partir de ella, esta característica se ha ido incorporando en la mayor parte de los tipos de uva sin semilla que se han desarrollado en todo el mundo mediante programas de mejora genética.



Estudios previos habían localizado la región del genoma de la vid responsable de la "apirenia"; aunque, pese al interés que suscita la cuestión, hasta la fecha no se había logrado identificar la mutación que la causa. Para lograr detectarla, los investigadores del ICVV han combinado técnicas genéticas y genómicas en plantas de vid derivadas de cruzamientos entre variedades de uva de mesa con y sin semillas.