El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne confirmó este miércoles que "hacia finales" de septiembre se firmaría un nuevo acuerdo entre el FMI y el Gobierno. Además negó que la comitiva económica se encuentre negociando un préstamo con el Tesoro de los EEUU. "No estamos buscando dinero extra por fuera de la negociación con el FMI", sostuvo.



Durante una breve conferencia de prensa que mantuvo en Washington, el funcionario calificó como "muy poductiva" la reunión que mantuvo con Christine Lagarde, titular del organismo multilateral de crédito. "Veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días", destacó el titular de la cartera económica.





"Estamos trabajado en cómo asegurarnos que el programa sea suficiente para cubrir nuestro programa financiero", mencionó Dujovne en un breve dialogo que mantuvo con periodistas en EEUU.





Además, precisó que este miércoles volverá a Buenos Aires, mientras se quedará el equipo económico junto al del Banco Central "para avanzar en detalles técnicos".





Al ser consultado sobre la actual situación económica de la Argentina Dujovne sostuvo que "estamos atravesando una recesión" al tiempo que remarcó que "si no estabilizamos la situación financiera la situación seria más difícil". En ese contexto, el ministros se mostró optimista de cara al futuro: "La mejora en el tipo real y en las cuentas públicas van a ir trasladándose a la economía".





Vale recordar que el FMI aprobó en junio un acuerdo stand-by con Argentina a tres años por u$s 50.000 millones, del cual ya recibió u$s 15.000 millones, en medio de una corrida cambiaria que comenzó en abril y se agravó en los últimos días, atizada por el impacto de la crisis de Turquía en las monedas de países emergentes. Sin embargo, autoridades argentinas aún no revelaron el monto del nuevo desembolso que el Gobierno pretende recibir próximamente.