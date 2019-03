El Ministerio de Producción comenzó a pagar la uva para hacer mosto que compró a viñateros chicos para ayudar al sector en la crisis e impulsar los precios del mercado. Algunas operaciones se hicieron el viernes pasado, pero ayer entró a pleno el pago a los viñateros que vendieron su uva al gobierno a $5,50 por kilo, de acuerdo a lo informado por el titular de la cartera, Andrés Díaz Cano. Los productores reciben ahora el 50% de la plata, y en 30 días más se les cancelará el total. En esta operatoria el gobierno decidió la compra de más de 20 millones de kilos, por un monto aproximado a los 120 millones de pesos.



‘A los 4 días de haber sido notificados, y ni bien entreguen la uva a las bodegas que participan en el operativo, ya se les empezó a pagar’’, dijo Díaz Cano.



Con respecto al operativo de créditos de cosecha y acarreo a tasa cero, el funcionario informó que ya se han entregado el 90% de los fondos disponibles (108 millones sobre un total de 120 millones) a 330 productores de un total de 380 beneficiarios que tendrá el programa. Además de esas medidas, el gobierno provincial desde abril también pagará las retenciones a los exportadores de vinos, a razón de $3 por cada dólar exportado en vinos a las bodegas sanjuaninas que no hayan importado caldos en los últimos 5 años, y que en la cosecha 2019 paguen no menos de $5 el kilo de uva. A su vez, los productores de hasta 50 hectáreas que les provean uvas para la elaboración exportable recibirán $1 por cada kilo como un subsidio. Para esta operatoria se han destinado $75 millones. Por otra parte, se entregará también un bono fiscal para productores de uva de la cosecha 2019 que no la destinen a hacer vinos. Recibirán un bono fiscal para pagar impuestos del 2017 y 2018 de $1 por kilo de uva destinada a mosto, $2 por kilo para uva de mesa y pasa y $4 por kilo de uva destinada a usos no vínicos. Hay disponibles $200 millones.