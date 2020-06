El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $71,01 para la venta al público, con una suba de 30 centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una caída de 1,4%, hasta los $112,46.



El dato relevante fue que nuevamente la entidad monetaria terminó la jornada con saldo positivo producto de la puesta en vigencia de mayores restricciones cambiarias y compró alrededor de US$60 millones, según precisaron fuentes de mercado.



En la rueda de hoy, el dólar MEP también operaba en baja, en este caso de 2,1%, en $106,45 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó ocho centavos y finalizó en $68,71.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 92,31.



Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” cayó $2, para quedar en un promedio de $124 por unidad.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la estrategia oficial mantuvo los mecanismos habituales de intervención en los distintos segmentos del mercado, “incluyendo otra vez los mercados de futuros”.



“Fuentes privadas del mercado estiman que el saldo positivo de hoy rondó unos US$ 60 millones”, precisó Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 218 millones y se registraron US$ 112 millones hasta ahora en el sector de futuros MAE.