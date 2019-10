El costo de un pasaje de avión desde San Juan a Buenos Aires, que estos días puede superar el 300% respecto a uno similar comprado en Mendoza; y el posterior reclamo administrativo del Ministerio de Turismo local a la empresa Aerolíneas Argentinas que tiene el monopolio de los vuelos, abrió una caja de Pandora en esta provincia que se extiende a toda la conectividad. En pocas horas se desató una fuerte reacción empresaria por las desventajas que tiene esta provincia geográficamente tan alejada de los centros urbanos y puertos de la República, sin que a la Nación se le mueva un pelo hasta ahora para arreglar algo de esa desproporcionalidad. Es que no se trata sólo de un pasaje sacado de urgencia que puede costar $24.000 sólo de ida, frente a uno de $6.000 con igual destino pero tomado en el aeropuerto mendocino; también hay gran inequidad en combustibles, fletes y redes viales, según destacaron desde diversos sectores empresarios. Aquí el gasoil a granel, que se usa para actividades productivas, es 8% más caro que en Mendoza. Y en el surtidor, para cualquier sanjuanino también hay diferencias: la nafta cuesta un 6,7% más y el gasoil premiun trepa hasta casi 11% más (ver infogafía) que en la vecina provincia. Con los fletes pasa otro tanto: enviar un camión con vino puede costar un 6% más en flete -lo cual puede ser justo porque hay una mayor distancia- pero se distorsiona cuando se quiere traer por ejemplo un equipamiento mobiliario para un comercio: desde Buenos Aires a esta capital cuesta un 86% más que a la vecina provincia. No es la primera vez que surgen quejas de esta naturaleza, pero ahora la reacción en el empresariado es más fuerte, al punto de que desde la Federación Económica de San Juan van a convocar hasta los sectores no socios para delinear una estrategia en bloque ante las autoridades nacionales. ""Este es un problema transversal que tiene la provincia de San Juan. Nuestra intención es acompañar y promover una acción público-privada en conjunto para buscar una solución", dijo Dino Minozzi, presidente de la entidad. Sus socios ya mantuvieron una reunión la semana pasada con la titular de turismo, Claudia Grynzspan, y analizaron estos temas.

Para Minozzi la provincia tiene grandes fallas de conectividad aéreas, viales y en comunicaciones que escapan a la injerencia provincial, sino que son resorte de la administración central. ""Un viaje a Miami cuesta 800 dólares, lo mismo que un viaje ida y vuelta en avión de San Juan a Buenos Aires, es inadmisible", se quejó. Pero además destacó las fallas de internet y mencionó Barreal y Valle Fértil, dos pilares del turismo sanjuanino, donde a duras penas un turista europeo se puede conectar durante un puñado de horas del día. Agregó que se necesitan 4 o 5 frecuencias diarias a Buenos Aires, más conectividad con Córdoba; y más colectivos sanjuaninos que entren al aeropuerto mendocino. El presidente de la Unión Industrial, Hugo Goransky, también cuestiona las asimetrías. Enumeró cada uno de los temas que la entidad fabril planteó Guillermo Dietrich cuando vino a San Juan hace 8 meses: la falta de financiación para preparar rutas aptas para la circulación de bitrenes -encabezados por un camión y dos remolques- que reducen los costos en el traslado de la producción, y la necesidad de colocar un vuelo directo a Santiago de Chile para personas y cargas: pocos saben que la producción metalífera sanjuanina es sacada al exterior vía aérea desde Mendoza hacia el país vecino. Añadió el túnel de Agua Negra (""obra detenida por razones políticas y no económicas", dijo); vuelos low cost y mayores frecuencias, y un plan de promoción similar al Plan Belgrano, ""pero no sólo de ferrocarril, sino de estímulos para recompensar la problemática de los fletes".

El líder del sector comercial, Hermes Rodríguez, habló del efecto en el encarecimiento de la mercadería que compran los sanjuaninos. Con pasajes más caros, y menos frecuencias al gran centro de consumo de Buenos Aires que obliga al comerciante a gastar más debiendo permanecer un tiempo mayor, además de los fletes más caros, el impacto en la ropa, calzado y demás productos termina con precios de venta al público más altos, dijo. ""También viene menos turismo, y vendemos menos por eso", mencionó. En ese rubro Gustavo Chavez, que dirige la comisión de Turismo Receptivo de la Asociación de Agencias de Viaje, sorprendió con su relato: este fin de semana armaron paquetes aéreos de turistas que vinieron al Superbike bajándolos en Mendoza, y desde allí los trasladaron en auto a San Juan. ""Los precios de la aerolínea de bandera están por las nubes, es mucho más barato hacerlo así" dijo. Añadió que esa desproporción tarifaria afecta el esfuerzo provincial de instalar la provincia turísticamente. ""El eslogan San Juan está de moda, tuvo mucha repercusión turística pero la conectividad no acompaña", dijo Chavez. En el sector camionero también sufren las diferencias. José Maldonado, titular de la delegación local de la Unión Propietarios de Camiones, mencionó las diferencias ya explicadas de combustibles y fletes, e hizo referencia a la red vial. Dijo que las rutas locales no están malas, pero que en Mendoza y en San Luis hay autopistas que dan mayor competitividad.

La queja provincial y qué dice la empresa

La Ministra de Turismo le presento un reclamo formal a Aerolíneas Argentinas, planteando la diferencia de precios al tomar un vuelo a esta provincia, aun tratándose de servicios iguales, con iguales recorridos y destinos que Mendoza. Dijo que eso afecta el "derecho de igualdad" que debe primar en un país republicano, y perjudica a San Juan como destino turístico, sector que aquí es una "política de Estado". Pide que apliquen tarifas accesibles e iguales a Mendoza y que revise la política comercial de la compañía hacia la provincia. El pasado martes la aerolínea contestó a este diario que el encarecimiento tiene varios motivos: que San Juan es un destino corporativo mientras que Mendoza lo es también turístico; que el tramo a esta provincia es de 106 dólares y a Mendoza, de 88 dólares, y que la ocupación de plazas hacia esta provincia es muy elevada y por ende, mayor es su costo.