Según funcionarios de la región vinícola Adelaide Hills, alrededor del 30% de los viñedos de la zona han quedado atrapados en la zona del incendio australiano.



Los peritos de Australia explican que los incendios generalmente son causados por rayos o accidentalmente por una chispa, pero algunos incendios también se inician deliberadamente. Este año, un fenómeno climático natural conocido como el Dipolo del Océano Índico, ha significado un período cálido y seco en todo el país. Pero el consenso científico abrumador es que los niveles crecientes de CO2 están calentando el planeta. Y Australia se ha vuelto más caliente en las últimas décadas y se espera que continúe haciéndolo. Para saber qué esta pasando en este gran país productor de vinos consultamos publicaciones recientes. Por ejemplo, Christina Pickard en Wine Enthusiast de Nueva York explica que la región vinícola de Adelaide Hills, en el sur de Australia, fue la región vinícola más afectada del país. El 20 de diciembre, cuando las temperaturas se elevaron a 43.9¦, una línea eléctrica que se sospecha derribada inició un incendio en Cudlee Creek que rápidamente destruyó alrededor del 30% de la producción de uvas de Adelaide Hills. Vinteloper, Tomich Wines, New Era Vineyards, Golding Estate y Barristers Block fueron algunas de las bodegas que sufrieron los daños más graves.



La bodega homónima de Stephen y Prue Henschke es una de las más apreciadas de Australia. Mientras que sus viñedos de Eden Valley no fueron tocados por el fuego, la destrucción de sus viñas de Adelaide Hills tiene consecuencias históricas. "El incendio ha impactado algunas de las viñas más antiguas de la región", dice el jefe de viticultores. Prue Henschke. "Estaban a punto de alcanzar los 35 años de edad (para ser designado "Old Vine"). Todavía no sabemos si necesitaremos replantar vides", señaló. Las vides nuevas tardan un promedio de cinco años.



Por ahora, los productores de Adelaide Hills se están centrando en salvar las plantas gravemente dañadas mediante la poda intensiva y restableciendo las líneas de riego para devolver el agua a la tierra quemada. Dependen de voluntarios para que vuelvan a funcionar.



"Ha sido un trabajo gigantesco y estoy exhausto. Vacilo entre la frustración, la ira, la humildad, el aprecio, la alegría, las lágrimas, la esperanza y el vacío, pero sobre todo estoy muy cansado. Al mismo tiempo, estoy triste por todas las personas afectadas por los incendios, y muy triste por todos los hermosos animales que han perdido la vida", dijo un productor. En los próximos años, se espera que la escasez de uva envíe los precios por las nubes e impacte a toda la región. Prue Henschke sugiere repensar la infraestructura de líneas eléctricas de la región. "Debemos poner esa infraestructura peligrosa bajo tierra", dice ella. "También debemos considerar el cambio climático como un gran problema para la agricultura en todo el mundo", señaló.



Todavía no se han podido realizar evaluaciones completas de daños, en algunos casos porque aun no era seguro que las personas regresaran a los viñedos, y Wine Australia advirtió que una evaluación completa tomaría su tiempo. Por ahora, Wine Australia dijo que alrededor del 1% de la tierra de viñedos del país se encontraba en zonas de incendio y confirmó que no toda ha sido dañada. Este porcentaje podría ser mayor en algunas áreas. Según el funcionario ejecutivo de la región vinícola, Kerry Treuel, alrededor del 30% de los viñedos en Adelaide Hills habían quedado atrapados en la zona del incendio.



Sin embargo las evaluaciones de daños estaban en curso. "Desafortunadamente, algunos viñedos están completamente quemados, pero hay otras áreas donde las vides aún están intactas sin signos de daños por fuego", dijo Treuel. "El fuego se movió rápida y esporádicamente por toda la región, saltando caminos, viñedos y propiedades", dijo. El director ejecutivo de Wine Australia, Andreas Clark, dijo que evaluar el daño era complejo y tomaría tiempo. Wine Australia dijo que estaba trabajando con Australian Grape & Wine, además del Instituto Australiano de Investigación del Vino (AWRI), organismos gubernamentales y agencias locales para coordinar una respuesta a corto plazo y un 'plan de acción a más largo plazo". Tony Battaglene, director ejecutivo de Australian Grape & Wine, dijo que el apoyo inmediato para los productores necesitaría ser respaldado por una campaña para recuperar el turismo a mediano plazo. "Necesitamos donaciones para los fondos de ayuda", dijo.



En Londres, varios restaurantes de alto perfil han creado eventos para recaudar fondos para las comunidades afectadas por los incendios. Por su parte Vino Joy New publicó que el comercio de vino de Hong Kong está reuniendo apoyo para las bodegas del sur de Australia que han sido devastadas por los incendios forestales, donando los ingresos de la venta de vino a las comunidades afectadas.