Una pyme constructora mendocina -Compacto SA- se convirtió en la primera en la región de Cuyo en el 2019 en emitir una Obligación Negociable, un tipo de herramienta que le permitirá obtener financiamiento para capital de trabajo a través del mercado de capitales, en un contexto de tasas de interés altas y poco acceso al crédito productivo. Se trata de una emisión de Obligaciones Negociables Simples que se emiten en una operación conjunta entre San Juan Bursátil que saldrá a colocarla en la región, y su socia mendocina Portofolio como estructuradora del mecanismo. Además cuenta con el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Garantizar, que permite que en caso de incumplimiento por parte de la empresa, se hacer cargo del pago al inversor, según explicó Damián Ventura, desde San Juan Bursátil.

La novedad es que no solo la pyme obtendrá financiamiento, sino que los inversores interesados en este instrumento financiero para invertir sus fondos podrán obtener una tasa de interés Badlar, a la que se le suma alrededor de otro 8 por ciento. La tasa Badlar es la tasa promedio que se paga por plazos fijos mayores a $2 millones, y que hoy ronda el 40%.

La ON de Compacto SA se emite por un plazo de 2 años en pesos, por 4 millones de pesos, pagando el interés mensual convenido y con devolución parcial del 50% del capital el 16 de enero de 2020 y el resto al finalizar, el 16 de enero de 2021.

"Esta es un ON de una empresa que va a la bolsa, que la pueden comprar inversores y que además tiene particularidades especiales" explicó Ventura. Se refirió a que normalmente el tipo de clientes que hasta ahora vienen recurriendo a las ON son empresas que se financian para hacer préstamos de consumo, para el sistema financiero. ""Pero esta ON tiene dos particulares muy puntuales, una es que esta avalada por una Sociedad de Garantía Reciproca que responderá en caso de incumplimiento, con lo cual el riesgo de default es casi cero. La segunda particularidad es que se trata de una empresa constructora y recurre al sistema financiero por capital de trabajo, para inversión en el sistema productivo", añadió Ventura.

Según explicó el asesor bursátil, se trata de un instrumento muy atractivo para que las pymes puedan financiarse, ya que obtiene dinero para trabajar a tasas de interés mucho mas bajas que las que ofrece el mercado. ""Existe el preconcepto de que este tipo de financiamiento es para empresas grandes con alto grado de sofisticación y recursos. Sin embargo cuando las tasas de interés para créditos bancarios es tan elevada, el mercado de capitales se convierte en una buena opción para las empresas chicas. Es muy importante que las empresas sanjuaninas tengan en cuenta este tipo de instrumentos como alternativa muy válida y como complemento a la financiación bancaria", dijo Ventura. Hoy en día una crédito bancario tiene tasas de interés que rondan del 80 al 100%.

Por su parte para el inversor es un producto avalado. De acuerdo a los sondeos ya hay varios interesados en adquirir estas ON provenientes de bancos y fondos pyme, pero además esta abierta la opción para los inversores particulares que quieran asegurar una tasa alta por largo tiempo. En este caso, la recomendación de San Juan Bursátil es que los inversores particulares mas chicos destinen alrededor de un promedio de un 10% de sus cartera a la inversión de este producto. Si bien la inversión es de dos años, se puede liquidar antes en el mercado bursátil.

El plazo

24 meses tiene de plazo la nueva Obligación Negociable. Tendrá además una tasa de interés variable, que la Badlar mas alrededor de 8 puntos, que surgirán de la licitación.

La emisora

Compacto es una empresa mendocina líder en la región de Cuyo en la producción de hormigón elaborado y concretos asfálticos. Posee diez plantas de elaboración, estratégicamente distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Mendoza.