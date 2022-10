Se espera que con la puesta en marcha del proyecto minero Josemaria - el proyecto minero por U$S 4.100 millones y 4.000 puestos de trabajo que avanza en San Juan- se desatará una 'segunda ola' de inversión minera, y los constructores y desarrolladores inmobiliarios no la quieren dejar pasar. Por eso es que desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria anunciaron que van a salir a ofrecer créditos para la compra de lotes, construcción de viviendas o ampliaciones, diseñados a la medida de los sueldos de los trabajadores del sector. En la entidad esperan atraer un montón de interesados, porque les van a ofrecer plazos y formas de pago acordes a los salarios del sector, que son de los más altos del mercado laboral. Están pensando principalmente en Josemaría, pero también en la actividad exploratoria que se ha incrementado sustancialmente. Por eso apuntarán a trabajadores mineros de Iglesia, Jáchal y Calingasta -donde planean armar loteos de hasta 20 viviendas- , pero no descartan tentar también a empleados del Gran San Juan que trabajen en las minas. Para ello las autoridades de la entidad ya han empezado a reunirse con empresas mineras y perforistas, y próximamente lo harán con la Cámara Minera, con el objetivo de obtener la información precisa de los salarios y los tiempos de contratos del personal. Mauricio Turell, presidente de la Cámara que nuclea tanto a empresas constructoras como a inmobiliarias; explicó los motivos de la estrategia: 'La idea surgió porque en la primera ola de actividad minera vimos a muchos obreros y trabajadores, con muy buenos ingresos; que sin embargo desconocían que lo podían invertir en ladrillos o lotes, y solo hubo un boom de compras de televisores, motos y autos. Entendimos que fue error nuestro que no le hicimos ver que existían otro tipo de opciones para invertir, como por ejemplo, en un lote, una casa más grande o la primera vivienda', indicó. La propuesta apunta a que las mismas empresas constructoras den créditos para la compra de lotes, y luego créditos hipotecarios para la construcción de viviendas, o también para ampliación. Les ofrecerán descontarles las cuotas de la liquidación mensual, y como primero se hará un relevamiento preciso de los salarios que cobrarán los trabajadores y durante cuánto tiempo, van a ofrecer créditos 'a medida' para que tomen la decisión. 'Nosotros vamos a salir a ofrecer préstamos tanto desde los desarrolladores privados que integran la cámara para construir, o ampliar uno o dos dormitorios, como también los inmuebles usados que las inmobiliarias tengamos a la venta', explicó Turell.

El salario del trabajador minero es de los más altos del mercado, alcanzando un promedio de $220.000. Con esa cifra en la entidad calculan que en unos 4 o 5 meses un trabajador puede compra un lote en zonas como Iglesia, Jáchal o Calingasta, donde los valores rondan entre 600 mil hasta 1,5 millones de pesos. Luego planean ofrecerles un crédito hipotecario para que pueda construir su casa. ''Lo importante es que lo hará el sector privado porque ya conoceremos el plazo del contrato que tiene esa persona, el salario que va a tener, y como irá evolucionando'', explicaron. En la entidad que ya salió a la búsqueda de terrenos para tener listos loteos, de 10, 15 o 20 unidades, y que los interesados puedan comprar el lote en una primera etapa. Inmediatamente les ofrecerán el crédito para empezar a construir.

Salarios

220 mil pesos es el sueldo promedio de un trabajador de la minería, según la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria. Creen que alcanza para acceder a un préstamo hipotecario.

Lotes

600 mil pesos es el costo mínimo que tiene un lote en zonas de Iglesia o Jáchal, llegando hasta 1,5 millones de pesos los más caros. El plan es hacer loteos de hasta 20 unidades.

Un sector definido

Los empresarios dicen que si bien hoy el contexto económico no ayuda, tienen esperanzas de la reactivación que se espera en San Juan para el año que viene cuando se espera que comience la construcción de la mina de cobre Josemaría, en Iglesia. Admitieron que no solo piensan en los 4.000 trabajadores directos que se necesitarán para construir la mina, sino además en los trabajadores que emplearan los proveedores, las empresas de camiones y camionetas; y las compañías perforistas que están explorando en varios sitios de la cordillera sanjuanina. ''No descartamos el resto de los departamentos para acercarles esta propuesta inmobiliaria, pero sabemos que la mayor oferta de trabajadores mineros va a estar en los departamentos mas cercanos a la zona de influencia del proyecto'', explicaron en la Cámara . Tambien habrá ofertas para proveedores mineros que puedan necesitar terrenos para galpones o lotes para construir oficinas.