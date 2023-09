Entre enero y febrero pasado, las altas temperaturas hicieron que se llegara a un pico de consumo eléctrico en la provincia, lo que derivó en que la Estación Transformadora Nueva San Juan (ETNSJ), ubicada en La Bebida, trabajara a su máxima capacidad de potencia. Una situación similar se vivió en este invierno, cuando, si bien no hubo un pico de consumo, por la alta demanda la estación trabajó cerca de su máxima potencia. Para el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), ese escenario límite no se puede mantener, por lo que se tienen que realizar tareas para incrementar la capacidad. Por eso, el presidente del organismo, Oscar Trad, señaló que en unas dos semanas llamarán a licitación para la compra de un transformador que permitirá duplicar la potencia de la ETNSJ, equipo que tiene un costo estimado de unos 8 millones de dólares. Tras la convocatoria, se espera que los sobres con las ofertas económicas se abran en febrero de 2024 y que la compra se pueda adjudicar un mes más tarde. Además, habrá otras tres licitaciones para equipos y obras complementarias, por lo que la inversión total estimada estará entre los 13 y 14 millones de dólares. Las tareas son claves, ya que el EPRE busca evitar una crisis energética que, según las previsiones, se puede dar a fines de 2025, la que implicaría que no puedan instalarse industrias y grandes emprendimientos consumidores de energía.

Según explicó Trad, la ETNSJ, que fue inaugurada en 2016, sirve para recibir los 500 KV que llegan de la línea que conecta a San Juan con Mendoza, y para transformar esa tensión en 132 KV, necesaria para distribuir energía en la red local, que abastece a toda la provincia, tanto a los hogares como a las industrias. Para realizar ese cambio de tensión, se instaló un transformador de 450 MVA de potencia. El funcionario explicó que, entre enero y febrero pasado, esa potencia se elevó, por primera vez, a 575 MVA, por lo que superó a la del transformador de la ETNSJ. La diferencia se compensó por la entrega que realizaron los parques solares, por lo que no hubo problemas en el sistema. Luego, en invierno pasado, la ETNSJ trabajó a 400 MVA, por lo que "nos estamos acercando al límite del transformador y, cuando eso pasa, tenemos que instalar un segundo equipo", dijo Trad, al explicar que la inversión estaba proyectada para hace algunos años, pero no se pudo llevar adelante por la crisis económica que atraviesa el país. Ahora, los aportes están asegurados dado que saldrán de los distintos fideicomisos que maneja el EPRE, como el Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE), y el Fondo Línea de 500 kV, que es aportado por usuarios.

Equipos. Toshiba fue la empresa que proveyó los equipos con una capacidad de 450 MVA de potencia. Ahora, la capacidad de la planta será duplicada.

Trad remarcó que "no podemos seguir esperando porque puede llegar el momento en el que la demanda supere a lo que podemos transportar y estaremos en crisis". Si ese escenario ocurre, "no habría chances de sumar nuevas conexiones", es decir, "aquel inversor que tenga un proyecto a iniciar, no lo va a poder realizar porque Energía San Juan no le va a poder aportar energía". Así, el crecimiento y la capacidad productiva de la provincia, tanto de las industrias como de la producción que necesita energía para, por ejemplo, bombeo y riego, se vería limitada. Incluso, el titular del EPRE dijo que "hay estudios que dicen que a fines del 2025 podría haber problemas, por eso lanzamos la licitación ahora porque las obras van a demandar unos dos años".

Según las previsiones, el nuevo equipo estará instalado "a fines de 2025 o principios del 2026", mientras que Trad aseguró que "en invierno del 2026 va a estar operando". Sobre las otras licitaciones, se trata de "equipos eléctricos de playa" y la contratación de una empresa que actuará como inspectora de obra.

Inversión

5 Son los miles de millones de pesos estimados que serán necesarios para ampliar la ETNSJ a 900 MVA. Sólo el transformador se estima en 8 millones de dólares.