Mientras vecinos de Valle Fértil están convocando a una protesta para reclamar por los aumentos recibidos en la boleta de electricidad que envía Energía San Juan, desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) salieron al cruce del reclamo, al informar que apenas un 16% de los usuarios de aquel departamento pagan por encima de los 6.000 pesos. De ese grupo, sólo el 2,5% recibe facturas superiores a los 10.000 pesos. La información contrasta con lo que denuncian un grupo de ciudadanos que están juntando firmas y convocando a una manifestación en la plaza departamental, junto con un "apagón simbólico" para el próximo 2 de noviembre, en repudio a lo que denominan "tarifazos". Ellos dicen que a los vecinos del departamento les están llegando boletas muy caras, duplicando lo que venían pagando y cuyos valores rondan los 10.000 pesos. Un caso es el de Alejandra Cortes, una de las organizadoras de la protesta del próximo lunes quien contó que está pagando más por el consumo de luz que por el alquiler de su vivienda. La vecina manifestó que venía pagando en promedio 3.500 pesos por el servicio eléctrico y que desde agosto sus boletas rondan entre 12.800 y 15.500 pesos. Otro usuario vallisto mostró una boleta de luz por 8.000 pesos, de una casa que había construido recientemente pero que todavía no habita; y, una mujer del barrio UDAP 1, recibió una boleta de 10.000 pesos de una casa que le entregaron hace tres meses pero que recién comenzó a habitar hace una semana, con lo cual no se justifica un monto tan alto.

Desde el EPRE ayer salieron a recordar cómo deben proceder aquellos vecinos que creen que se les está cobrando erróneamente por el servicio, e incluso se indicó que está vigente un sistema que se instrumentó con la pandemia y que permite realizar los reclamos vía Whatsapp, sin necesidad de recurrir a las oficinas, por el cual el usuario puede hacer un pago a cuenta por una suma similar a la que venía pagando, hasta que se resuelva la queja (ver recuadro). Pero al mismo tiempo brindaron información oficial, con datos de las últimas facturas en el departamento Valle Fértil. Allí se indica que de los 3.140 Usuarios Residenciales que hay en esa jurisdicción, más del 45% -es decir, 1.437 usuarios- han recibido en el último mes facturas por menos de 2.000 pesos (ver infografía). Y de los valores más altos, hay 415 usuarios que han recibido boletas entre 6.000 y 10.000 pesos por mes, mientras que a 80 usuarios les llegaron facturas por más de 10.000 pesos. Por su lado los vecinos convocaron a llevar las boletas y firmar un petitorio a la distribuidora, el 2 a las 10 de la mañana en la plaza departamental. Además proponen apagar las perillas de electricidad en señal de protesta.

Cómo hacer los reclamos



El EPRE recordó ayer a los usuarios que cuestionen el monto de la boleta de luz que actualmente el slogan de la campaña "No es pague primero y reclame después" se aplica a los usuarios vallistos, porque se aplica de inmediato, de forma simple y no se corta el servicio. Consiste en efectuar el reclamo, enviando la factura cuestionada por Whatsapp al 264 567 7184. Luego se hace un pago a cuenta, equivalente a los pagos que se venían realizando, hasta tanto se resuelva el reclamo. Eso sí, si el reclamo sale desfavorable, se deberá pagar el saldo adeudado, para lo cual se podrá acceder a un plan de pagos. Los reclamos son "gratuitos e individuales", por lo que no tiene efecto hacer un petitorio masivo. En el caso de no estar conforme con la respuesta que dé Energía San Juan al reclamo, se inicia un expediente en el EPRE donde se analizará el consumo, tarifa aplicada, el funcionamiento del medidor, y avisarán previamente para que esté presente, cuando verifiquen el estado del medidor. Los reclamos y asesoramientos se canalizan a la línea gratuita al 0800 333 6666 o por correo electrónico a: reclamos