El 29 de junio pasado el predio del INTA recibió a miles de viñateros del país que se reunieron a debatir las fortalezas y debilidades del sector y planificar estrategias colectivas para sostener la actividad productiva en los próximos 10 años.

El Plan estratégico Vitivinícola (Pevi) 2020 está llegando a su fin y los integrantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) ya decidieron que van a renovarlo. Pero, a raíz de los vaivenes de la macroeconomía -a quien culpan por no haber logrado los objetivos trazados con el primero, de aumentar el consumo y las exportaciones-, este será más corto: en lugar de 20 años será sólo para la próxima década, es decir, hasta el 2030. No es todo, ya que además tendrá revisiones totales cada dos o tres años, para adecuarlo a la marcha de eventuales devaluaciones o procesos inflacionarios. ""Si se sincera la economía y tenemos un escenario más tranquilo, no hará falta cambiar nada, pero si seguimos con estas turbulencias, vamos a poder ir adecuándolo", dijo Ángel Leotta, presidente de la Coviar.



El bodeguero sanjuanino anticipó que esta semana, en lugar a designar, se dará el primer paso con el sector industrial en una reunión que se realizará en San Juan, y que en lo sucesivo continuará en otras provincias vitivinícolas. Añadió que se está organizando un foro-taller al que convocarán a referentes de bodegas fraccionadoras, elaboradoras y mosteras del país para comenzar a trazar los objetivos de la industria para los próximos 10 años, con sus fortalezas y debilidades. Un encuentro similar pero con lo productores de uvas chicos se realizó el pasado 26 de junio en el INTA de Pocito (ver foto). ""También participará el INTA y representantes del gobierno. Queremos ver qué quiere conseguir la industria, cómo se proyecta en esos próximos 10 años", dijo Leotta. La movida se produce a pesar de los cuestionamientos que recibe el Pevi desde varios sectores. En abril la Federación de Viñateros de San Juan envió una nota al ministro nacional de Producción, Dante Sica, pidiendo la disolución de la Coviar ahora que está por finalizar el Pevi, "en un total acuerdo con la política del Gobierno nacional de achicar reparticiones del Estado, ya que significa un gran gasto para el Estado y para los productores, y sin resultados positivos a la vista", esgrimió en uno de los párrafos. Al referirse a los objetivos del Pevi, de trabajar sobre ejes fundamentales para el sector vitivinícola nacional, añadió que ""los resultados al día de la fecha son desalentadores" y citó que el consumo de vino en el mercado interno pasó de 33 litros per cápita al inicio del Pevi a 18 litros per cápita, en el último año, y las exportaciones de vino actualmente están en el orden del 30% con respecto al inicio del Plan Estratégico Vitivinícola". A las critica se sumó la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y los Viñateros del Este, de Mendoza, que salieron a criticar con duros términos a la entidad porque "no cumplió" con los objetivos para los que fue creada. Al respecto Leotta dijo que el organismo "sí cumplió" con la misión y destacó la integración vertical de los productores, pero dijo que no fue posible la meta de consumo y exportaciones por las variables de la macroeconomía.

El nuevo Pevi 2030 trazará los objetivos que la vitivinicultura quiere cumplir en la década.

Claves de la entidad

Qué es

La Corporación Vitivinícola Argentina es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (Pevi), con el desafío de transformar el sector vitivinícola y potenciar sus fortalezas.

Los objetivos

Tiene como misión y objetivo promover la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 a través de la organización e integración de los actores de la cadena productiva y la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector.

Quiénes la integran

Está conformada por 13 entidades privadas de las provincias vitivinícolas, junto al INTA, el INV, los gobiernos provinciales y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. La entidad fue creada por la Ley 25.849 sancionada en febrero del 2004 y reglamentada por el Decreto 1191/2004.

Cómo funciona

Con el aporte público y privado se propuso 3 grandes ejes estratégicos: Posicionar vinos varietales argentinos en los mercados del Norte, desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado interno y desarrollar a los pequeños productores de uva para integrarlos a la industria.