El presidente de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo hoy que las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para pagar el medio aguinaldo sin asistencia del Estado.



"Las pequeñas empresas no tienen posibilidad de afrontar el pago de los aguinaldos. Ya venían de una situación difícil del año pasado", dijo el dirigente empresario a radio La Red.



En ese marco, Funes de Rioja señaló que "tiene que haber asistencia tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos” de parte del Estado, en el actual contexto de crisis por el coronavirus.



El referente industrial dijo que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) “no es limosna", debido a que la ayuda fue instrumentada a partir del pedido formulado en tal sentido por las entidades empresarias.



"Lo pedimos nosotros, no lo hizo el gobierno per se (el gobierno), pedimos nosotros que la asistencia vaya directamente a las cuentas de los trabajadores”, explicó.



A modo de ejemplo Funes de Rioja dijo que "desde 2011 en la industria de la alimentación no se crece".



"Ese año exportábamos US$ 30.000 millones en alimentos procesados y ahora estaremos en 25.000 o 26.000 millones; veremos este año porque el mercado internacional se ha complicado y el interno ha caído. La cadena de pagos está complicada, cuando no rota en algunos casos", agregó.



Respecto al sector de la alimentación, Funes de Rioja explicó que la caída en la demanda de consumo eléctrico fue del 15% y en otros sectores alcanzó el 75%.



Por último, el empresario se quejó de que “hace 20 años que estamos en emergencia y lo único que se nos ocurre es prohibir los despidos y suspensiones o duplicar indemnizaciones, en vez de proteger al trabajador y darle oxígeno a las empresas con un seguro de desempleo que lo tienen Uruguay y los países europeos”.