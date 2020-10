“Promoción descuento efectivo” y “en cuotas” son dos frases habituales para el consumidor sanjuanino que de forma permanente tiene que hacer frente a la dicotomía que plantea el mercado: ¿contado o financiado?, ¿con interés o con descuento? y ¿en 3, 6 o 12 cuotas?

Todas estas interrogantes surgen a la hora de comprar o reponer aquellos productos que son esenciales para el hogar como: aires acondicionados, lavarropas, cocinas, muebles etc.

Ya sea a través de las vidrieras del centro sanjuanino o de las páginas de ventas online, la duda surge entre adquirir los electrodomésticos con algún descuento llevando billete sobre billete, o comprarlo con la tarjeta de crédito. Lo que implica inmediatamente otra serie de preguntas al momento de llegar el resumen crediticio: ¿pago el total?, ¿pago el mínimo?, ¿qué me conviene?

La economista, consultora y Magister en Gestión de Negocios, Lucila Avelin Cesco explicó que según el contexto actual, todos los electrodomésticos que hacen falta en casa en mejor comprarlos con tarjeta y de manera financiada. “Hoy lo que más conviene es comprar con tarjeta aprovechando las cuotas sin interés, de ser posible hay que buscar todas las promociones que llegan hasta las 12 cuotas sin interés”, explicó la consultora. Y agregó: “Si compras una heladera y pagas cuotas de 4.000 pesos al mes por un año, es un buen negocio. En un año más, esos cuatro mil pesos van a valer mucho menos que ahora. En los casos de que sean menos cuotas, (3 o 6) hay que analizar bien si conviene frente al porcentual de inflación acumulada”.

La economista también detalló que actualmente existe un desabastecimiento de electrodomésticos a nivel local debido a diferentes factores: logística interrumpida de transporte durante la pandemia, faltante y especulación de precios. “Me pasó, durante la cuarentena se me rompió el lavarropas y tuve que salir a buscar uno de tecnología similar y no encontraba por ningún lado. No podría asegurar que hay especulación comercial en materia tecnológica, pero basta con ir al centro y tratar de encontrar un celular determinado o un lavarropas de una marca específica”, indicó Avelin.

Pagos mínimos con tarjeta

La economista consultada indicó que lo más conveniente actualmente es intentar pagar el monto total de la tarjeta, evitando realizar los pagos mínimos, ya que los intereses suelen perjudicar aún más la economía de la persona que utiliza el crédito. “En medio de la pandemia hubo una refinanciación automática por parte del Banco Central en relación a los pagos mínimos”, explicó Avelin Cesco. Y agregó: “El beneficio implico refinanciar el saldo en 9 cuotas mensuales con una tasa del 40% con algunos meses de gracia, pero y si tampoco lo podes pagar, se vuelve una bola de nieve que después es muy difícil de detener”.

La consultora también explicó que la persona refinanciada puede renunciar al beneficio ya que el mismo fue generado de manera automática. “En algunos casos los bancos no avisaron sobre la refinanciación y eso generó algunos problemas, pero cualquiera puede pre cancelar fácilmente”, finalizó la economista.