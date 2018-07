El dólar opera estable en bancos y casas de cambio de la city porteña, en $ 28,39. La divisa viene de un alza sostenida tras cinco subas en fila, y cotiza en un contexto en el que en el mundo retrocede a un mínimo en un año.





Ese retroceso en el mercado internacional se da luego de que nuevos comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, llevaron a los inversores a tomar ganancias tras una reciente escalada del billete verde, mientras un depreciado yuan captaba el apetito por el riesgo.





El dólar ayer subió cinco centavos y anotó su quinto ascenso al hilo, en sintonía con la región, donde la moneda norteamericana se apreciaba hasta un 1,4%.





El billete minorista -que acumula suba de 48 centavos desde el viernes- operó en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 16 centavos a $ 27,76. El volumen descendió 32% a u$s 543 millones.





En el mundo, el dólar se apreciaba hasta alcanzar su mayor nivel en un año, ya que los inversores apostaban cada vez más por la fortaleza de la moneda a largo plazo luego de los optimistas comentarios en torno a la economía estadounidense emitidos por el presidente de la Reserva Federal. La divisa norteamericana se apreciaba un 1,4% en Chile, un 0,7% en México y un 0,3% en Brasil.





Jerome Powell no alteró las expectativas sobre la política monetaria en sus testimonios ante el Congreso de ese país el martes y miércoles, pero los analistas vieron sus declaraciones como una señal de que las autoridades están cómodas con el alza del dólar de casi 6% contra sus rivales en los últimos tres meses.





El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, operaba con un alza de 0,5% a 95,527 unidades. Previamente, marcó 95,557 unidades, su mayor nivel desde julio del año pasado.





A nivel local, el dólar se apreció pese a que el Banco Central volvío a subastar otros u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Gobierno por un crédito de u$s 50.000 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,7107, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,7000.



"Llevamos casi dos semanas y media, tres semanas, de estabilidad en el tipo de cambio y a pesar de las tasas altísimas de Lebac sigue habiendo interés en dolarizar o buscar activos en dólares, con menor ritmo que semanas anteriores, pero aún hay demanda. Lo importante de corto plazo, no obstante, es que no haya movimientos disruptivos de 60 ó 70 centavos tanto para la suba como para la baja del dólar", destacó el director de Portfolio Personal, Matías Roig.





En la rueda, la divisa operó nuevamente con tono ligeramente demandado en un escenario que no contó con la presencia de los bancos oficiales. Sólo en el primer tramo la oferta pudo enfrentar con cierto éxito a la demanda por cobertura imponiéndose en el desarrollo de las operaciones. Los precios marcaron en ese lapso los mínimos de la sesión al operarse en los $ 27,68, poco más de ocho centavos por encima del cierre previo.





Poco a poco, la tendencia viró a un sesgo más definidamente comprador y en consecuencia los valores del dólar se deslizaron hasta tocar los $ 27,75, con máximos en los $ 27,759 anotados en el momento del cierre. El volumen descendió 32% a u$s 543 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operándose en el entorno al 37%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 101 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes. Las tasas de Lebac en el mercado secundario continuaron operándose con rendimientos a 27 días del 47,50%, y la de 62 días al 45%.





En el Rofex, donde se negociaron u$s 459 millones, el 50 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,12 y $ 29,155 respectivamente con tasas de 39,56% y 42,69% TNA, informó ABC Mercado de Cambios.





En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 28,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





Por último, las reservas del Banco Central bajaron este jueves u$s 213 millones y terminaron en u$s 59.708 millones.

Fuente: Ámbito