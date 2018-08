El dólar concluye este viernes una semana en la que combinó fuertes subas y algunas bajas, y opera a $ 30,41 en bancos y casas de cambio de la city porteña, un descenso de 8 centavos con respecto a ayer, según el promedio de ámbito.com. Ayer, tras la decisión del BCRA de subir nuevamente los encajes bancarios para los depósitos en pesos, el dólar descendió 22 centavos. En la semana había tenido saltos fuertes y se movió al ritmo de distintos factores: megavencimiento de Lebac, licitación de Letras, y crisis internacional, entre otros.





Fue en sintonía en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 16 centavos a $ 29,84 en una rueda en la que la autoridad monetaria incrementó los encajes bancarios en pesos, del 28 al 31%, con el objetivo de absorber $ 60.000 millones y restar liquidez al mercado cambiario.



En ese sentido, informó que "a criterio del BCRA, un control más firme de la liquidez en el mercado de dinero es fundamental para reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad". Asimismo, el Banco Central efectuó una subasta en la que ofreció u$s 500 millones pero adjudicó sólo u$s 55 millones, a un precio de corte de $ 29,72 y el mínimo precio adjudicado fue de $ 29,653.



Los precios se movieron dentro de un rango de fluctuación más acotado aunque alternando subas y bajas y cambios de tendencia que de todos modos los mantuvo alejados de los máximos históricos de la jornada previa.



Los mínimos se anotaron en los $ 29,75 a poco del comienzo de la sesión en un escenario que ya anticipaba una menor demanda de divisas. En la segunda parte, puntuales reacciones de la demanda por cobertura permitieron una recuperación de los valores que anotaron máximos en los $ 29,88. Ya casi sobre el cierre el Banco Central anunció la realización de una nueva subasta que, aunque con un magro resultado, sirvió para redondear la corrección a la baja. En este contexto, el volumen operado descendió un 52% a u$s 656 millones.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la suba de encajes colaboró con el resto de las medidas adoptadas recientemente con la finalidad de acotar la suba del tipo de cambio ya que, en un escenario de menor tensión, la divisa norteamericana no pudo sostener el alto nivel alcanzado el miércoles y experimentó un repliegue que la alejó algo de los máximos históricos".

Las reservas del Banco Central aumentaron marginalmente u$s 4 millones hasta los u$s 54.653 millones, un día después de sufrir una sangría de más de u$s 1.600 millones.