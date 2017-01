El programa de Precios Acordados que desde el 1 de septiembre de 2016 estableció valores económicos de referencia a 33 productos básicos de la canasta alimenticia ya no está vigente en San Juan, según informó ayer la Dirección de Industria y Comercio. El sábado 7 de enero se terminó la segunda prórroga (una fue en noviembre y posteriormente en diciembre) que tuvo el plan acordado entre el Ministerio de Producción y 82 supermercados, almacenes, abastecedores y carnicerías de la provincia, y no se le dio continuidad. Las partes esperarán a que se resuelvan todos los aumentos a nivel nacional que impactarán en los precios de los productos, para definir el nuevo listado. El presidente de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), Alejandro Donna, dijo que la intención es volver a sentarse en febrero para definir la continuidad del programa y los aumentos de los productos. ‘’En febrero evaluaremos si se justifica o no continuar con el programa, pero me parece acertado esperar porque es poco probable seguir sosteniendo los precios que traíamos. Lo íbamos a tener que ajustar en enero y luego en febrero, entonces preferimos esperar’’, dijo Donna. Respecto al anuncio de aumento inminente en el precio del combustible (ver abajo), anticipó que ‘indefectiblemente’ va a haber una modificación de precios en los productos de las góndolas. También influyó en la decisión de frenar el programa durante enero debido a que se registra un fuerte éxodo de sanjuaninos a Chile, que se advierte en una fuerte caída de las ventas.

El programa nacional sí se prorrogó

El gobierno nacional prorrogó el viernes pasado la vigencia de los Precios Cuidados en las grandes cadenas de supermercados, con un incremento promedio en los precios del 3%, que estará vigente hasta el 6 de mayo. Rige para 545 productos de la canasta básica y en el nuevo listado se sumaron 72 productos como protectores solares, repelente en crema y aerosol, pañales de todos los talles, sales sin sodio y más presentaciones de harina de trigo.