El tendido de una nueva eléctrica a lo largo de 172 kilómetros hasta la estación transformadora (ET) Chaparro, que hará falta construir, y energizar la línea que va desde la ET Rodeo, que actualmente es operada en 132 kV y que hará falta llevar a 500 kV, costará unos US$280 millones. Es la estimación preliminar que hacen en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Se trata de la cifra que hará falta invertir para llevar energía eléctrica a los grandes proyectos mineros ubicados en el norte de la provincia, como Josemaría y Filo del Sol.

Parte de esos recursos los deberán aportar las mismas empresas mineras, que los podrán descontar de las futuras regalías mineras, y también habrá aportes de la Nación, según las previsiones que hay hasta ahora.

"Por las potencias y energías en juego hará falta un nivel de tensión tanto para abastecer los proyectos mineros que hay en el norte de la provincia como para extraer los recursos de energías renovables de la cordillera, como son los grandes parques solares de la zona", dijo Oscar Trad, presidente del EPRE.

La línea que va desde la ET Nueva San Juan, ubicada en Rivadavia, hasta la ET Rodeo es operada actualmente en 132 kV, según explicó Trad, pero para llevar energía a los grandes proyectos mineros hará falta energizarla en 500 kV. Esa línea ya está construida y tiene 161 kilómetros de extensión (ver infografía). Pero hará falta construir una nueva línea hasta la futura ET Chaparro, que estará ubicada en las inmediaciones de la llamada Aguada del Toro. Esa línea también operará en 500kV.

Hay que aclarar que si bien la línea será para llevar la electricidad a las futuras minas y habrá aportes de las empresas, será de uso público y servirá para otras inversiones privadas en centrales de generación eléctrica renovable, como la solar, y para darle mayor estabilidad al sistema eléctrico. También brindará oportunidades de acceso a la red eléctrica hacia las regiones al norte de San Juan para futuros emprendimientos mineros o turísticos, y habilitará el fortalecimiento de la red eléctrica de la provincia a través de futuras interconexiones tanto con La Rioja como con Catamarca y el norte del país.

"Estar conectados tanto con La Rioja como con el norte del país servirá para evitar los grandes cortes de energía como el que se produjo hace poco tiempo atrás y dará confiabilidad al sistema", dijo Trad.

Según datos aportados por la empresa, la futura mina Josemaría demandará una potencia eléctrica de 270 MW, con picos de hasta 320 MW, asociada principalmente a los procesos de trituración y molienda del mineral de cobre. Se trata de una demanda considerable, muy superior a la que requiere por ejemplo la extracción de oro, y que en términos relativos se trata de una potencia equiparable con el actual consumo de toda la provincia.

Junto con las obras energéticas para los proyectos mineros, Trad explicó que también hará falta instalar un segundo transformador en la ET Nueva San Juan. "Es pensando en la demanda creciente de la provincia", explicó el directivo del EPRE.

Según cálculos preliminares, el transformador tiene un costo estimado en los US$12 millones.

La intención en el organismo es llamar a licitación en un mes más pero, dadas las condiciones del mercado, deberán pasar unos dos años hasta que el equipo llegue a la provincia y pueda ser instalado.

Para la otra línea y la ET Chaparro calculan que pasarán, al menos, otros dos años y medio. Por lo que se trata todos de trabajos de gran aliento.

De todos modos, pensando en los proyectos mineros futuros, hace falta ir haciendo las previsiones pertinentes.

Aunque se trata de un costo elevado el monto que hará falta para llevar energía a los proyectos del norte provincial, hay que aclarar que serán los primeros en los que se aplicará la ley que establece que una empresa minera puede compensar la inversión con el pago de futuras regalías. Y que si bien las primeras beneficiadas serán las mineras, los tendidos serán de uso público y servirán para el desarrollo de proyectos turísticos y para traer la energía que aporten los proyectos con energía solar.

El Gobierno Nacional también está buscando financiamiento para la conexión provincial con La Rioja y con Catamarca y el norte del país.

Más servicios

En junio del 2021 entró en servicio la línea de extra alta tensión 500 kV San Juan-Rodeo, operando inicialmente en 132 kV. La obra comprende una línea de 161 kilómetros de longitud, que conecta la Estación Transformadora Nueva San Juan, ubicada en Rivadavia, con la ET Rodeo, ubicada en la localidad de Bella Vista en Iglesia.

La obra brinda servicio para los usuarios de Iglesia, Calingasta, Jáchal y Valle Fértil. También para los proyectos solares ubicados en la zona.

Las tareas se ejecutaron en una geografía de montaña, a gran altitud, con una importante inversión de la Provincia y del Gobierno de la Nación.

Ahora la intención en el EPRE es energizarla en 500 kV, pensando en los proyectos mineros del norte provincial.