En medio de una situación en el país de suba del dólar de los últimos días y los intentos del Banco Central de frenarla con el aumento de las tasas, con caída del consumo y de la producción industrial, entre otras variables, en San Juan todavía se vive un microclima de estabilidad económica y paz social que se pregona desde el Gobierno provincial y con el que coinciden cuatro profesionales consultados por DIARIO DE CUYO. Jorge Luis Dávila, Américo Clavel, Carlos Pujador y Diego Hagmann analizaron la realidad local, pero advirtieron que esta bonanza no se podrá mantener indefinidamente si el Gobierno nacional no toma medidas en el corto plazo como la baja de las tasas de interés para que vuelva el crédito y se instrumenten medidas de apoyo a las economías regionales, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones. El riesgo es caer en una mayor recesión, sostienen.



En el análisis que hacen fuentes del Gobierno local señalan que el Ejecutivo provincial ha instrumentado una serie de medidas en su intento por mantener la actividad económica y evitar la pérdida del poder adquisitivo de la población. Por ejemplo, se hizo cargo del subsidio al transporte de pasajeros y de la tarifa social eléctrica, para que aquellos sectores de menores recursos no sintieran tanto la suba de los servicios. También dispuso la devolución del importe de las retenciones a las exportaciones de vinos e instrumentó un bono de crédito fiscal para la uva, en el que el Estado aporta 1 peso por kilo de uva que vaya a mosto, 2 pesos para uva en fresco y pasa y 4 pesos por litro para el que destine el producto para otros destinos no vínicos. Estas últimas disposiciones intentan mejorar las condiciones del mercado debido a los excedentes vínicos que generó la importación de vinos que autorizó el Gobierno nacional. Tampoco se aumentó el impuesto a los Ingresos Brutos, como otras provincias sí lo hicieron, a lo que se suma otras situaciones de larga data, como el pago en término de los sueldos, una medida que da previsibilidad en el comercio y genera ánimo de inversión y de mantenimiento del trabajo.



Un ejemplo claro de la situación local es que mientras a nivel nacional la tasa de desocupación en el segundo trimestre del 2018 fue del 9,6%, en San Juan se ubicó en el 4,6%.



Pero tanto las fuentes oficiales como los economistas consultados coincidieron en que esta situación no se podrá mantener en forma indefinida y que para no llegar a una recesión más pronunciada el Gobierno nacional debería aplicar un cambio de rumbo en la economía que incluya una baja de las tasas a niveles que puedan incentivar la producción, un freno a la escalada inflacionaria y la eliminación de las retenciones a las exportaciones para no seguir agravando la situación de las economías regionales, como la de San Juan.



Las voces de los expertos

Jorge Dávila - Contador público

“Hay que valorar la paz social que hay en la provincia y que las cosas se debaten, por ejemplo en paritarias, y no hay la guerra que hay a nivel nacional o en otras provincias. Pero esta bonanza tiene límites y hay dos elementos que van a jugar en el mediano plazo. Por un lado el Estado puede crear las condiciones, invertir en infraestructura, pero si la economía no repunta el inversor no pondrá la plata. Ahí sí dependemos del contexto nacional y mundial. Por eso es difícil que San Juan, en forma aislada, mejore con respecto al resto del país. En segundo lugar sirve de mucho que la provincia ha sido muy ordenada en lo fiscal y estamos habituados a no gastar más de lo que se recauda. Pero San Juan también vive por los ingresos de la coparticipación federal de impuestos y en la medida que la economía nacional no mejore, tarde o temprano el dinero que viene de la Nación se va a caer. En ese punto estimo que puede haber un impacto local y que se puedan empezar a reducir algunas líneas de asistencia porque el Estado provincial deberá empezar a recortar los recursos que tiene”.



CARLOS PUJADOR - Contador y asesor independiente



“El Gobierno de San Juan se muestra como uno de los más activos en la implementación de políticas económicas activas tendientes a paliar la crítica situación económica financiera por la que atraviesa nuestro país, por ejemplo con el subsidio de tasas para la inversión en proyectos productivos, la implementación del programa de incentivos fiscales a la producción y subsidios directos para el desarrollo de sectores no tradicionales (ganadería). Pero es importante destacar que estas medidas, por más bien intencionadas que sean, no deben trascender la coyuntura, y por el otro sólo actúan como un paliativo dentro del contexto de crisis, distando de ser la solución económica que requiere el sector privado. Es evidente que dadas las características de “coyuntura y paliativas”, es imposible que estas medidas de política económica activa se puedan mantener en el tiempo, sin provocar daños tanto a las finanzas públicas como privadas, en el primer caso porque la caja no es infinita y en el segundo, porque dádivas y subsidios hacen perder la noción de rentabilidad de un proyecto y su consecuente viabilidad”.



DIEGO HAGMANN - Tesorero de la Fed. Económica

“San Juan, desde hace algunos años, se ha fortalecido en su situación financiera, gracias a un superávit fiscal y a sus cuentas ordenadas. Pero, cuando la situación general es compleja, también la provincia se resiente, aunque todavía tiene resto como para mantener el equilibrio fiscal por un tiempo largo. En este contexto, el problema de las pymes es de comercialización, porque se les ha caído la demanda y se les suma el problema financiero. No obstante, San Juan ha tomado algunas medidas que tienden a fortalecer al sector privado, que es el más vulnerable y que siempre hace el ajuste. La situación económica de la provincia se va a poder mantener por un tiempo largo, porque la situación es estable. Y en ese sentido la relación con la Nación siempre es importante y la única manera de que esto se agrave es que la crisis nacional sea de tal magnitud que afecte a la coparticipación y a los distintos programas nacionales por medio de los cuales ingresa dinero a la provincia. Por lo demás, San Juan tiene resto como para mantener su situación financiera sólida por mucho tiempo más”.



Américo Clavel - Economista



“Hay que destacar que en San Juan hay clima de paz social, aunque uno de los problemas es el conflicto en el sector vitivinícola por el precio de la uva. En cuanto a la minería no está mal, pero lo que sí ha caído es el consumo. En ese contexto están las medidas que ha tomado el Gobierno provincial, que denomino como neokeynesianas, por el intento de evitar que caiga el consumo. La pregunta es hasta cuándo se va a poder sostener esta situación. Y la respuesta es que va a depender del humor del Presidente, porque hoy está con una dificultad complicada que es la suba del dólar, lo que demuestra la desconfianza del mercado. Pero este clima no se va a poder sostener en forma permanente y va a depender también de la capacidad de negociación que tenga el Gobierno local con la Nación, para conseguir que los recursos que pone para mantener las obras, luego sean devueltos. Además, hay que considerar que el actual gobierno recibió una herencia de fondos importantes. Así, estamos en una situación en la que el Estado interviene para tratar de regular cuestiones que no son deseadas”.