En un país ávido de divisas, las exportaciones sanjuaninas -al igual que las de otras provincias- vienen en picada en los últimos años y en la Cámara de Comercio Exterior de San Juan (Cacex) dicen que la responsabilidad es del Estado nacional. En la entidad sostienen que la caída de ventas al mundo se debe a desequilibrios macroeconómicos que se vienen profundizado en el tiempo, y que son el déficit fiscal, el déficit comercial porque Argentina compra más de lo que vende, la inflación y los costos internos que están dolarizados y que crecen por sobre el tipo de cambio. ""Esto va restando competitividad a las empresas exportadoras", dijo el titular de Cacex, Antonio Gimenez. La entidad hizo circular durante la semana que pasó su primer newsletter entre sus socios, con un informe con datos del INDEC de las exportaciones sanjuaninas y de la región. Tal como informó DIARIO DE CUYO el 20 de febrero pasado, las exportaciones sanjuaninas en 2020 registraron su peor marca en 12 años: el valor FOB alcanzado el año pasado es de U$S 1.120 millones, una caída del 10,1% en relación al 2019, y apenas por debajo del total exportado en el año 2009 (ver infografía). Las exportaciones del complejo oro y plata en el 2020 alcanzaron un valor de U$S 796 millones constituyendo alrededor del 71% del total exportado provincial y el 33,6% de la región. En relación al año 2019 las exportaciones de oro plata y manufacturas mineras tuvieron una caída del 12,6% y aproximadamente del 29% considerando los últimos 5 años. Gimenez analizó que las exportaciones de San Juan comenzaron a crecer desde el año 2004, cuando dejaron U$S 146 millones, impulsadas por la agroindustria y los minerales no metalíferos, llegando en el 2007 a los U$S 742 millones. En el 2009 alcanzó los U$S 1.135 millones ya que empezó a impactar la minería metalífera del oro y la plata, y llegó a su máxima expresión en el 2011, cuando San Juan exportó un récord de U$S 2.463 millones, y cuando San Juan alcanzó la máxima producción en todos sus frentes metalíferos y el precio de los commodities estaba en alza. A partir de allí comienza a descender hasta el 2016 que cayó a U$S 1.239 millones. Entre los años 2011 y 2016 las ventas al mundo se desmoronaron 98,8%. A partir de allí aumentan moderadamente, pero luego vuelven a decrecer hasta el 2020 en que alcanzaron un valor FOB prácticamente igual al del 2009. En Cacex dicen que no fue por la pandemia. El informe detalla que las exportaciones de piedra y metales preciosos (oro y plata) y manufacturas mineras mantienen un porcentual promedio de participación del 73% aproximadamente en el total de las exportaciones de la provincia en el período comprendido entre los años 2015 al 2020. En este rubro se observa la caída del 12,6% en el año 2020 respecto al 2019, y el último año las exportaciones totales de San Juan de piedras y metales preciosos alcanzaron un monto apenas por encima al del año 2009 de U$S 727 millones. Respecto a la minería, Gimenez dijo que al ser el principal producto, el impacto es de gran trascendencia para San Juan, y destacó que es fundamental sostener la exploración con inversión y políticas que la faciliten para volver a generar nuevos emprendimientos. Agregó que por los desequilibrios económicos que el país no logra resolver desde hace 40 años al menos, las exportaciones van teniendo picos y valles. ""Argentina debe acordar tres o cuatro políticas permanentes, ponerse al frente de políticas macroeconómicas con sentido común y mantenerlas al menos por 20 o 30 años para lograr un crecimiento permanente", indicó el exportador.

El análisis de las regiones

El total de las exportaciones nacionales en el año 2020 fueron de U$S 54.884 millones y representó una caída del 15,7% respecto al 2019. A excepción del noreste que tuvo un incremento interanual del 12,7%, el resto de regiones tuvo caídas. La región Patagonia disminuyó 24,7%, la región pampeana 15,5% y el noroeste 12,2%. Cuyo cayó 11,5%. Comparativamente las exportaciones del 2020 fueron inferiores a las del 2015 en un 3,3%; e incluso inferiores a las del año 2007 en alrededor de un 2%. El último periodo de crecimiento de las exportaciones comprende los años 2015 al 2019 con un incremento del 14,7% en FOB.

Encuesta federal por la pandemia

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, junto a las cámaras de comercio exterior del país, realizó una encuesta nacional para conocer el impacto de la pandemia en el sector. En general se observó que las empresas encuestadas tuvieron distintos problemas con las actividades de exportación tales como caída de la demanda, restricciones y altos costos de logística internacional, cobros, pagos y requisitos documentales de importaciones y exportaciones, etcétera; procedimientos que más se complicaron con el Covid-19. Por otra parte sostuvieron también que el Estado debería mejorar la situación actual del comercio internacional.