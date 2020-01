El Ministerio de Producción y los supermercadistas y almacenes sanjuaninos finalmente resolvieron que en febrero relanzarán el programa provincial Precios Acordados, que permitirá a los consumidores sanjuaninos encontrar precios económicos y fijos durante un mes, de productos de la canasta básica alimentaria. Así lo informaron ayer el Secretario de Industria, Alejando Mestre; y el presidente de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), Mario Gee.

Los supermercadistas están trabajando contra reloj con los mayoristas que los proveen, para determinar la lista de productos que se sabe que tendrá alrededor de 18 artículos, similar a la que estuvo vigente en el mes de diciembre del año pasado, cuando finalizó el programa local. Los precios obviamente no serán los mismos, porque ahora a los productos hay que agregarles el IVA que el gobierno nacional volvió a incorporar a los alimentos, y además el efecto inflacionario de las últimas semanas en los precios.

De esa forma, San Juan sumará su aporte local a la versión nacional del Precios Cuidados que se encuentra vigente en las cadenas de supermercados. El Gobierno había manifestado su intención de incluir a los comercios sanjuaninos en un plan que ofrezca una canasta de precios económicos y que perduren en el tiempo para ayudar a cuidar el bolsillo de la población y hacerle frente a la escalada inflacionaria. Se pensó que las firmas locales se sumaran al Precios Cuidados nacional, pero finalmente esa alternativa se desechó y se optó por el relanzamiento de la versión durante todo febrero. El anuncio se hará el lunes o martes próximo, anticipó Mestre. Será una canasta chica, comparada con la versión nacional, pero que contendrán principalmente precios económicos de alimentos, algunas bebidas y artículos de higiene personal de consumo esencial.

""Estamos armando el listado", dijo Gee, quien explicó que las firmas locales no pueden tener acceso al plan nacional porque no tienen convenios con las fábricas de alimentos. ""Nuestro compromiso es con los mayoristas de San Juan, los convenios nacionales se hacen a través de las cadenas de supermercados con las fábricas, pero quedan exceptuados todos aquellos supermercados, autoservicios y almacenes regionales que no tienen cuenta directa con esas empresas" dijo el empresario. Agregó que ""acá no tenemos posibilidad de llegar con las 300 fábricas con que trabajan las cadenas nacionales, por eso haremos convenios con los mayoristas que son nuestros proveedores". El Secretario de Industria local sostuvo que se va a trabajar con una canasta chica y fácil de manejar para darle lugar a que todo el supermercadista sanjuanino se incorpore, ya sea grande o chico, y también los almacenes. ""El consumidor va a tener el Precios Acordados en los negocios sanjuaninos y después el Precios Cuidados con un abanico de productos más grande en las cadenas de supermercados", dijo Mestre. El funcionario agregó que el Gobierno continuará reuniéndose con los comerciantes para ayudar a mejorar la competitividad del sector.



Cruzada de CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumará a la cruzada del gobierno nacional contra las empresas formadoras de precios "irresponsables" que elevan los mismos y contribuyen a generar inflación, según adelanto Guillermo Cabrera, referente local de la entidad. Cabrera destacó las declaraciones del secretario general de CAME, José Bereciartúa, que salió a apoyar al presidente Fernández y dijo que "la pelea contra los incrementos es algo que debemos dar todos los que formamos la cadena comercial y de distribución, desde el minorista hasta el mayorista, el pequeño comerciante y toda la cadena industrial". Para colaborar con el gobierno en la emergencia alimentaria, la entidad dará cursos de capacitación online y presenciales para que todos los comercios acepten e incentiven el uso de la tarjeta alimentaria.

Los comercios

23 son los supermercados y almacenes que participaron en el último acuerdo de precios

El listado

La lista de alimentos que se está preparando no tendrá grandes cambios respecto a la que estuvo vigente en diciembre. Sí se ajustarán los precios de los productos los cuales han sufrido aumentos desde entonces, además de que se les volvió a agregar el IVA.

Varias zonas

Uno de los propósitos del programa nacional es que esté vigente en toda la provincia. En la última edición la canasta estaba en 12 departamentos: Capital, Chimbas, Albardón, Angaco, Rivadavia, Pocito, Rawson, Iglesia, 25 de Mayo, Santa Lucía, Jáchal y Calingasta.