Corte. El gobernador Uñac, junto a funcionarios y al embajador de Canadá, Robert Fry, hicieron el corte de cintas para dejar abierta la feria minera en el predio pocitano.

En la apertura de la Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, que tuvo lugar ayer, tanto el gobernador Sergio Uñac como el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para favorecer la llegada de inversiones en la actividad. "Que no haya cantos de sirena que desvíen la atención y quieran llevar a la opinión pública hacia un sector que termina siendo interesado", pidió el mandatario, mientras que el funcionario nacional solicitó "ponernos de acuerdo con una norma que no existe en ningún lugar del mundo".



El debate por la Ley de Glaciares y la necesidad de modificar la norma viene siendo reclamado por el sector minero como una necesidad para dar seguridad a los inversores porque tiene puntos poco claros que demandan mayores precisiones, como la definición de "ambiente periglacial", que no figura en la norma aprobada en el Congreso Nacional en el 2010. Y por su importancia saltó en los discursos de apertura del encuentro. Se trata de una gran feria minera que por séptimo año consecutivo se desarrolló en San Juan, en esta oportunidad con la participación de representantes de 17 países.



Entre los oradores, el presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé, pidió "dar confianza para que los extranjeros vengan a invertir, pero también nosotros debemos generar esa confianza".



Después, el ministro de Minería, Alberto Hensel, destacó que la Provincia había dado "dos pasos en los últimos dos años para mejorar la imagen como destino de las inversiones mineras. La primera fue la ley de incentivos fiscales y la otra fue la promoción de emprendedores mineros". "Estamos convencidos de que no hay que gravar la inversión sino la producción en esta actividad", sostuvo el funcionario.



Otro tema al que se refirió fue al cuidado del ambiente, "porque lo que buscamos es un equilibrio entre ese cuidado, la minería y la seguridad pública".



A su turno, el subsecretario Capello dijo que "hay que dejar de perder oportunidades y ponernos de acuerdo en una serie de cuestiones; por ejemplo, en llevar energía a la cordillera". Y agregó que "si ponemos en marcha la minería nos vamos a poder sentar en la mesa grande de la Unión Industrial Argentina".



El embajador de Canadá en Argentina, Robert Fry, sostuvo que "hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, porque ambas cuestiones se hacen juntas".



En el cierre, el gobernador Uñac habló del trabajo desarrollado por el Gobierno local porque "la Provincia no se ha sentado a esperar, además de las medidas acertadas dispuestas por el Gobierno nacional" y mencionó la alianza estratégica del "Gobierno con el sector privado".



La actividad continuará hoy, en el predio de la empresa Maverick, en Pocito, con entrada libre con la feria minera, de 15 a 21, y una ronda de negocios, de 9 a 21, pero con acceso exclusivo para auspiciantes y expositores del encuentro.





Actividad

Cofemin

Consejo Federal de Minería (Cofemin), un ámbito destinado a discutir las políticas en la actividad minera desde una óptica federal, se reunirá a partir de las 9,30 de hoy en el Salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico.

Las voces del sector

SERGIO UÑAC - Gobernador

"No estamos dispuestos a hacer minería donde no corresponda, pero vamos a defender los lugares donde se la pueda realizar para generar más y mejor empleo. Es nuestra decisión".

MARIO CAPELLO - Desarrollo Minero

"Como sector de la minería, le vamos a pedir a la Pampa Húmeda que nos ayuden a combatir la pobreza porque debemos trabajar todos juntos para lograr el desarrollo que el país necesita".

ROBERT FRY - Embajador de Canadá

"Para mi país la minería es una actividad muy importante y la venimos haciendo desde hace más de cien años y no tenemos ningún problema en compartir los conocimientos adquiridos a lo largo de este tiempo".

ALBERTO HENSEL - Ministro de Minería

"San Juan es una provincia que ha hecho de la minería una cuestión de Estado, a tal punto que hemos trabajado en cuestiones tales como previsibilidad y seguridad jurídica e institucional".

JAIME BERGÉ - Cámara Minera

"En las épocas actuales, la opinión social nace en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero el problema es que cualquiera opina. Por eso es tan importante y difícil la tarea de comunicar".