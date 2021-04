Tres emprendedores sanjuaninos que crearon y comercializaron con éxito una aplicación que brinda soluciones logísticas ya son parte de Endeavor, la principal red mundial de apoyo al sector. Acaban de ser seleccionados como uno de los representantes de la región Cuyo para su programa de entrenamiento HIT (High Impact Training, por sus siglas en inglés), y serán capacitados por expertos para poner la compañía a punto y validarla para dar un salto de crecimiento mundial. La idea es entrenar a sus integrantes para moverse en los altos niveles, y así alcanzar la meta de cotizar en fondos de inversión mundiales, desembarcando por ejemplo Nueva York. La compañía sanjuanina se llama Emenube y resultó elegida en la primera convocatoria del 2021 del programa de Endeavor. El equipo está conformado por un trío integrado por los programadores y cofundadores Jorge Aguilera y Julieta Gomez, y Pablo Rizzetto, que es técnico en Redes y Telecomunicaciones y el IT Manager de la startup. ‘’Ser visibles para la organización de apoyo emprendedor más grande del mundo, nos anima y da mucho orgullo para trabajar mejorando a cada paso’’, dijo Aguilera, quien agradeció en nombre del grupo a Daniel Carmona, representante de Endeavor San Juan, quien los apoyó para formar parte de la organización Endeavor. Emenube es una plataforma diseñada hace 5 años y que comenzó a comercializarse en agosto de 2019. Ofrece una solución tecnológica 100% en la nube a las empresas que trabajan con flotas de vehículos. La aplicación es manejada por una sola persona y garantiza el mantenimiento y rendimiento de grandes flotas de colectivos urbanos o de larga distancia y también de camiones mineros o de larga distancia. Mediante inteligencia artificial la aplicación detecta y alerta sobre consumos excesivos de combustible, desgaste de neumáticos, fechas de revisiones mecánicas preventivas, etc., logrando eficiencia, evitar la siniestralidad y colaborar con el medio ambiente al reducir la huella de carbono. ‘’Cuando tenés uno o dos vehículos no es problema, pero sí cuando tenés 300’’, indicó Aguilera. La app se integra a servicios de GPS y telemetría que ya tienen las empresas, y desde allí se toman los datos de cada unidad para aplicarles la inteligencia artificial de la aplicación. También ofrece otras dos herramientas tecnológicas para controlar el transporte y la movilidad: Emezero para vehículos eléctricos, y Ememove, que diagrama recorridos. La app ya se comercializa en 100 empresas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala y El Salvador.





Premiada y creciendo

En diciembre de 2020 Emenube ganó el premio Sadosky a la Startup del Año de Argentina. La empresa ha venido creciendo rápidamente a través de un equipo de chico, de tres fundadores y tres colaboradores -Rocío Landa, Florencia Riveros y Nicolás Rosales. Ahora dicen que deberán sumar empleos en programación, administración, marketing e idiomas.