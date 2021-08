Martín Guzmán tuvo este jueves su primera vez como ministro en San Juan. Desde que asumió en diciembre de 2019, no había pisado estas tierras. Tal vez por eso llegó a la provincia un día antes, cenó con el gobernador Uñac y al día siguiente, es decir hoy, tuvo una apretada agenda que fue desde reunión con empresarios, visita a una fábrica de aceite de oliva hasta una charla en la Universidad Nacional de San Juan. Utilizó cada momento que tuvo para empaparse de la realidad local, aquella que hasta ahora sólo veía por planillas Excel con los números que arrojaba la gestión uñaquista.

El funcionario nacional separó unos minutos en su agenda para recibir a un equipo periodístico de DIARIO DE CUYO y entablar un mano a mano, donde habló de todo, y que este viernes estará reflejado en la edición impresa. Antes, unos adelantos de lo que dijo el titular de Economía.

Sobre un tema central en la gestión de Alberto Fernández, como es tratar de domar la tan temida escalada de precios, Guzmán dijo que “se está viendo hacia adelante una disminución de la inflación intermensual”.

El funcionario fue el que, a fines del año pasado, con el armado del presupuesto 2021, estipuló una inflación anual sobre el 29%, que luego en declaraciones estiró al 32%. Lo cierto es que, hasta el mes de julio, con la última medición del INDEC, el país acumulaba una inflación en 7 meses del 25,3% y la proyección que hacen los analistas es que esté por encima del 45%.

A favor del ministro, este año no fue normal porque aún hay coletazos de la pandemia; en contra, el escenario no es muy propicio para ponerle un coto a los precios cuando hay variables no muy alentadoras en el mercado.

Guzmán insistió en su contacto con este diario que “la economía se está recuperando de forma sólida, está creciendo en inversión. Vemos un camino de recuperación”.

La principal tarea que le encomendó el presidente a Guzmán fue la de ordenar el frente externo, principalmente diseñar un plan para devolver los 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri tomó en 2018 con el FMI y que el propio ministro hace referencia a que la anterior administración “rifó”.