La crisis hídrica por la que atraviesa la provincia sigue generando problemas en el sector agrícola. Es que ahora la decisión del Departamento de Hidráulica de ampliar 20 días más los días de corte de riego en los canales, período que incluso se utiliza para la limpieza de la red, causó malestar entre viñateros y chacareros porque dicen que no fue consensuado y que pueden salir perjudicados porque necesitan el agua para proteger los cultivos de las heladas y para mantener los parrales. En el ciclo 2020 habían sido 101 días y para el período vigente son 121 días, casi un 20% más.

La intención oficial es que, además de aprovechar para la limpieza de la red, intentar que los tres diques, Los Caracoles, Punta Negra y Ullum, recuperen algo del agua que se ha tenido que erogar tanto para el riego agrícola como así también para el consumo humano, en una época en la que la escasez es cada vez más persistente.

Uno de los primeros en quejarse fue Osvaldo Recio, nuevo presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios, al expresar que "ya veníamos escasos de agua y con más días de cortes, por ejemplo la llamada verdura de verdeo, como lechugas, acelgas y espinacas, pueden verse muy afectadas por que hace falta que la tierra esté húmeda para que no afecten tanto las heladas".

Desde la Junta de Riego de Caucete, Andrés Roca manifestó su preocupación al sostener que "nunca se consensuó este calendario porque tantos días de cortes es contraproducente. Por ejemplo entre agosto y septiembre es cuando más necesita el agua para las chacras y parrales y los cortes son prolongados".

Con Roca coincidió Eduardo Garcés, quien además de presidir la Federación de Viñateros lidera la Junta de Riego de Chimbas. "Tampoco nos consultaron, al calendario faltó consensuarlo", dijo.

Bruno Perín, de la junta de Pocito, también dijo que "por supuesto que nos preocupa que sea tan prolongado".

Oscar Coria, titular del Departamento de Hidráulica, informó que el calendario vigente salió en octubre del año pasado y que sólo le cambiaron dos días. Para el futuro todo dependerá de las nevadas de este invierno.

Los 121 días de corte no serán de un solo tirón, sino que hay interrupciones intermitentes en el servicio. La idea en Hidráulica, como ocurre todos los años, es no hacer una sola suspensión del servicio sino dejar algunas ventanas para que los agricultores puedan sembrar sus chacras y no se vean tan perjudicados. Pero lo cierto es que en los últimos años los períodos de cortes son más prolongados porque el agua es cada vez más escasa. Por eso la esperanza son las nevadas.

Así, durante las temporadas 2018 y 2019 hubo 90 días de corte de agua en la red de canales de la provincia y el año pasado fueron 101 días. Pero en el 2017 habían sido 60 días. Uno de los más extensos fue en el período correspondiente al 2015, cuando el agua estuvo cortada durante 103 días. Pero ahora sumarán 121 días.

La red de riego de la provincia tiene una extensión de 9.000 kilómetros de canales, incluidos los primarios, secundarios y terciarios. No incluye los ramos internos de los productores. El sistema comienza en el dique Partidor San Emiliano y es uno de los más extensos del país.Y sirve para dotar de agua a unas 160.000 hectáreas de cultivos distribuidos a lo largo de la red de canales. De esa superficie, unas 47.000 hectáreas (29%) corresponden a viñedos, que son la mayor proporción de la economía provincial.



Extenso

9000 Es la cantidad de kilómetros que tiene la red de canales en la provincia, a partir del Partidor San Emiliano. Hay que decir que es uno de los más largos de Argentina.

Un estudio crítico desde la UNSJ

El tema de la falta de agua y de las alternativas para manejar un recurso cada vez más escaso viene desde hace rato. Así, por ejemplo, un estudio elaborado por el gabinete de estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático del Departamento de Geología de la Facultad de Exactas, de la UNSJ, reveló que sumando la reserva de los diques y lo que aportará el río San Juan, no se llegará ni a la mitad del agua necesaria para el riego productivo en la provincia. Y como salida, proponía incrementar los cortes al riego agrícola.

Según el informe, con el agua disponible en los diques, 43 hm3, más lo que aportará el río San Juan, unos 640 hm3, faltarán unos 717 hm3 para abastecer la demanda de riego de campo.

Como alternativa, incluso se propuso reducir la dotación del agua al arbolado, en lugar de afectar al campo. La idea no cayó mal en las comunas, porque dieron prioridad a la producción.