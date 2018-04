¿Complemento del negocio del vino o reconocimiento de que estas bebidas ganan terreno sobre el propio vino?. Sea como fuere, las bebidas con base de vino vienen mostrando una clara tendencia al alza durante los últimos años, siendo cada vez más demandadas y reconocidas por el gran público, que sabe ver en ellas su imagen innovadora y al mismo tiempo tradicional y prestigiosa, como productos gourmet que son.



El calor del verano invita a beber bebidas refrescantes y de bajo contenido del alcohol y aquí es donde estas bebidas le han quitado mercado al negocio del vino, que por un largo tiempo no comprendió los cambios de hábitos de los consumidores, ofreciendo el mismo producto dejando afuera a los jóvenes y perdiendo un extraordinario terreno ante la cerveza.



Buscando un toque de alcohol a las nuevas bebidas, muchas empresas potenciaron las viejas , caso vermouth, o nuevas caso frizzantes, utilizando vino.

El nuevo certamen busca reconocer y premiar la calidad de las bebidas con vino.

En España, uno de los principales países productores y exportadores de vino, ya han pensado en un concurso que premie, como en los vinos, a las marcas de bebidas que, aunque sea en un mínimo porcentaje, contenga vino. La Asociación Españolas de Concursos de Bebidas creo "ConVino" el certamen que ya tiene en puerta su tercera edición en julio próximo, en pleno verano europeo, anunció Vinetur, el portal del vino español.



El concurso trata de poner en valor el amplio surtido de bebidas elaboradas con base de vino, tales como vinos de baja graduación, sangrías, frizzantes, vinos de licor, vinos macerados, vermuts, vinos de misa, mistelas y vinos kosher. Estos productos no son en muchas ocasiones admitidos en los concursos de vino, por considerarse que distan mucho en características y formas de elaboración de los tradicionales vinos.



Los Premios Internacionales ConVino celebran en 2018 su III edición, siendo una vez más uno de los pocos concursos de calidad a nivel mundial que reconoce las bebidas elaboradas con base de vino.



En esta ocasión el certamen tendrá lugar el próximo 13 de julio, celebrando las sesiones finales de cata mediante el sistema de catas a ciegas en la Escuela Española de Cata de Madrid.



A ellas podrán concurrir todos aquellos productos vínicos que, por su particular forma de elaboración, no pueden tomar parte en la gran mayoría de Concursos de vino existentes.



ConVino estrena en esta edición el reconocimiento y patrocinio de la Asociación Española de Concursos de Bebidas (ASECONBE), que velará por que el desarrollo del Concurso en general y las catas del jurado en particular se ajusten a los criterios de calidad establecidos en este tipo de Certámenes.



Las catas del concurso contarán con un jurado integrado por profesionales del sector y expertos en análisis sensorial, entre los que se incluyen enólogos, sumilleres, prescriptores, comercializadores y periodistas especializados. Ellos serán los encargados de valorar las muestras participantes de una manera justa, objetiva e imparcial, premiando a los mejores vinos del certamen con medallas Gran Oro, Oro y Plata, y reconociendo de igual manera a las mejores bebidas de cada categoría, tales como frizzantes, vermuts y vinos de color.



La inscripción se puede realizar de manera cómoda y sencilla desde la web del Concurso, ofreciendo interesantes descuentos si se participa con dos o más muestras. El proceso de registro de participantes ya se encuentra abierto, concluyendo la inscripción y el envío de muestras el 8 de Julio.



Toda la información relativa a los Premios Internacionales ConVino, así como el formulario de inscripción en el mismo, se encuentra disponible en la web del concurso www.concursosdevi no.com/convino