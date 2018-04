Corría el 2016 y José Miguel Ruiz (32) trabajaba haciendo auditorías contables para un estudio en Buenos Aires. Había trabajado en una empresa familiar dedicada a la producción de ajos y cebollas en Rawson, pero no estaba satisfecho. Era usuario de plataformas de compra como Mercado Libre y conocía el tema del campo. Y con su experiencia surgió la pregunta: ¿Por qué no usar un sistema similar para comprar y vender productos de la agroindustria". Así fue que surgió Redsiembra, un sitio orientado a facilitar el intercambio de productos del campo local entre productores agropecuarios, industrias, supermercados, exportadores, importadores y distribuidores.



"Ví la necesidad de crear un canal de comercialización, porque si hay gente que ofrece un producto es porque hay otro que necesita comprarlo", dijo Ruiz.



Para acceder al sitio www.redsiembra.com.ar hay que registrarse, que es es gratuito, e implica completar datos referidos al perfil del usuario (empresa) y del administrador. En caso de ser necesario también se pueden dar de alta operadores con permisos específicos.

"Con el sitio busco que el usuario dirija sus esfuerzos a un público específico".





"La idea es que si yo, que puedo ser una industria, un supermercado o un distribuidor, necesito un producto, que puede ser tomate, cebollas, ajos o zapallo, lo encuentro en el sitio y se pacta la operación", dijo Ruiz. Según aclaró el joven, la plataforma es el ámbito de encuentro entre un comprador y un vendedor, pero Redsiembra no participa en la operación ni en la fijación de los precios, como tampoco se hace responsable de la calidad de los productos. "A través del sitio acerco las oferta y la demanda", explicó.



Si Ruiz no forma parte del negocio ni lleva un porcentaje en la operación, dónde está su ganancia. "Una fuente de ingresos es la publicidad en la página, por ejemplo de empresas de maquinaria agrícola, seguros, automotrices y coberturas médicas, por citar algunos ejemplos", comentó. Además, si una empresa o un productor registrado en el sistema quiere aparecer en los primeros lugares para comprar o vender un producto, debe pagar por ese servicio adicional. También están los llamados usuarios premium, otro servicio pago, que consiste, por ejemplo, en un supermercado que tiene encargados de compras de distintas áreas. Con el registro como un usuario común este última chance no está disponible.



Entre los usuarios registrados hasta ahora hay productores de papas, semillas, kiwi, ajo, cebolla, pasas, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas, miel orgánica, almendras y aceitunas.



"Este sitio permite generar nuevos negocios, incrementar los existentes y conocer nuevos proveedores y clientes potenciales. También se puede acceder a la oferta y la demanda de manera instantánea y sin intermediarios", dijo Ruiz.

"Apunto a generar nuevos negocios para el agro e incrementar los existentes".



Actualmente el sitio está en expansión y, según sus registros, se ha registrado una operación de compra-venta de almendras, pero él no tuvo acceso a los detalles ni a los montos pactados. "Esos detalles corren por cuenta de los usuarios de la plataforma", expresó.



Ruiz es conciente de que al sitio todavía le falta consolidarse y que todavía no consigue que adhieran grandes demandantes de productos del campo sanjuanino, como supermercados e industrias, pero confía en que con el tiempo lo va a lograr.



"Es la apuesta en la que me he embarcado", dijo el joven, quien también tiene muchas expectativas con el futuro Túnel de Agua Negra. "Cuando está terminada esa obra vamos a tener la oportunidad de realizar grandes negocios porque gracias a internet se van a eliminar las barreras", dijo.

El registro de usuarios en la página de Redsiembra es gratuito.



Para el futuro, su meta es llegar con su sitio a realizar operaciones con toda Latinoamérica porque "tenemos la ventaja del idioma y de la cercanía con los países de la región".



Casado, y con un hijo, Ruiz dijo que todavía vive del negocio familiar del ajo y la cebolla, pero espera que en el futuro su sustento se lo de la plataforma.