Con la última suba autorizada por el Ministerio de Educación a los colegios privados de la provincia a partir de este mes, la inscripción de un alumno para el ciclo lectivo 2022 puede llegar, en el caso del nivel secundario, hasta los 14.400 pesos. En lo que va del año la cartera educativa permitió 3 incrementos, uno en marzo del 18%, otro en mayo del 21% y ahora un 10,48%, que se aplica desde el 1 de este mes. Así el aumento en lo que va del año asciende al 49,48%. La cifra está por encima de la inflación, que en los primeros 8 meses del 2021 asciende al 32,3%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con este panorama, la inscripción de un alumno para el próximo ciclo lectivo, en el caso del nivel inicial, partirá desde los 2.400 pesos, que es el equivalente a 2 cuotas. Claro que hay contadas excepciones en que el valor mensual puede llegar a los 1.000 pesos en las zonas más alejadas, según aclaran desde la Asociación de Instituciones de Educación Privada (Adidep). En el nivel primario puede llegar a los 13.000 pesos y en el secundario, que es el más caro, hasta los 14.400 pesos.

En el sector aclaran que durante el 2020 no se habían producido incrementos porque las cuotas habían estado congeladas desde octubre del 2019.

Desde principios de septiembre, los colegios privados están en etapa de preinscripción de alumnos para el ciclo lectivo del próximo año, que se puede cancelar hasta en 4 cuotas, según dio a conocer Walter Urquiza, que está al frente de la Adidep. Las cuotas son sin interés y también se puede abonar con tarjetas de crédito.

Como la inscripción final será en diciembre, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, el monto tiene que estar cancelado para ese mes.

En la definición del ajuste de las cuotas, según explicó Urquiza, participa una comisión integrada por representantes de las carteras de Educación y de Hacienda, la Adidep, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Defensa al Consumidor. Pero la palabra final la tiene Educación. La tarea es definir un Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (Ipadep), que contempla distintas variables. Uno es el coeficiente de variación salarial del INDEC. Y el otro 50% se forma porcentaje de variación del salario docente (70%) y el índice de precios al consumidor (30%).

En lo que se conoce como la educación privada en San Juan funcionan 175 instituciones educativas y 43 de enseñanza no formal, como son los institutos de idioma, de danza y computación, por citar algunos ejemplos.

Del primer grupo, el desglose señala que hay 30 de nivel inicial, 54 primarias, 46 secundarias, 23 de educación superior, 9 de educación especial, 5 de capacitación laboral y 8 secundarios de adultos.

En el sistema estudian, según las estimaciones de Adidep, 45.000 alumnos en la educación formal y otros 7.000 en la educación no formal. Y trabajan unos 7.000 docentes y no docentes, contando el personal administrativo y el que realiza tareas de maestranza. Del total de los docentes, unos 4.500 cobran los sueldos con ayuda del sector estatal. Eso significa que en la práctica las instituciones educativas de este sector tienen que afrontar el pago del resto de los salarios con la cuota que abonan los padres. Por eso la matrícula de ingreso de cada año equivale al pago de dos cuotas, que corresponden a las mensualidades en las que no hay clases. Además, deben afrontar el pago de haberes del personal administrativo y de maestranza, que tampoco paga el Estado provincial.

Según Urquiza, un factor que ha favorecido al funcionamiento de los colegios ha sido la vuelta a la presencialidad. Incluso, desde el lunes 20, a partir de la decisión de la cartera educativa, la vuelta será total, es decir que la presencialidad será plena, y no con el sistema de burbujas como ha venido funcionando hasta ahora.

Sistema

175 Es la cantidad de instituciones que funcionan en lo que se conoce como la educación privada en el ámbito provincial, según la Adidep.

Morosidad

Según los datos que manejan en ADIDEP, la morosidad en el pago de las cuotas se ha venido mejorando a medida que ha venido creciendo la actividad económica, después de los efectos producidos por el covid-19. En la actualidad oscila entre un 20% a un 40%.

Plan

4 Es la cantidad de cuotas en la que se puede pagar la inscripción de los alumnos para el ciclo lectivo 2022. Se puede abonar también con tarjetas.

Aumento salarial

Los colegios privados que funcionan en la provincia tendrán que enfrentar también un costo extra que se acaba de acordar. Es que el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP) y que nuclea al personal no docente de los establecimientos educativos del sistema privado, acaba de acordar una suba que asciende al 55%.

Fue en acuerdo con las tres cámaras patronales que nuclean a los establecimientos privados, el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Adipep) y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA).

Lo que se acordó es un incremento del 5% en septiembre, un 5% en noviembre y otro 10% en enero de 2022. Con este 20% nuevo, el acuerdo salarial de punta a punta -marzo de 2021 a enero de 2022- alcanza el 55%.