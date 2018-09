Una encuesta exclusiva del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) para DIARIO DE CUYO reveló que la mayoría de los consultados es pesimista con respecto al futuro de la economía del país y percibe que, pese a las medidas que pueda tomar el Gobierno nacional, el dólar continuará en su escalada alcista e incluso hay muchos que creen que llegará a superar los 50 pesos.



Luego del estrepitoso derrumbe del valor del peso del jueves, el organismo que conduce Antonio De Tommaso salió a consultar una serie de interrogantes que preocupan a los sanjuaninos, como cuánto y cómo le preocupa la subida de la divisa norteamericana, si la crisis económica que vive el país está relacionada con ese fenómeno, si seguirá subiendo o ya alcanzó su techo, si salió a comprar o no el billete verde, o si frenó alguna inversión que se pensaba hacer y a cuánto podría llegar a cotizar a fin de año.



No hay dudas de que a todos, en mayor o menor medida, les preocupa lo que pase con el dólar, porque repercutirá en cuestiones domésticas como el valor del kilo de pan que deberá ir a comprar, o cuestiones más complejas como el precio de la cuota del auto, el valor del alquiler de la casa o la tasa de financiación de la tarjeta de crédito.



Un primer dato relevante es que a un tercio de los consultados le preocupa mucho lo que está pasando con la moneda norteamericana, porque es comentario obligado de hombres y mujeres, tanto de los que van a comprar fruta a la verdulería o están compartiendo una charla de café. Y también arriba de un 80% percibe que todos los males de la economía argentina se deben a la escapada del dólar que parece no tener techo. Luego de superar los 40 pesos, el viernes cerró a 37,40 pesos en el Banco Nación y a un promedio de 38 pesos en las casas de cambio. Esa cifra se alcanzó con la intervención del Banco Central, que ofreció 675 millones de dólares y vendió 250 ante una demanda más reducida.



Entre los consultados, más del 80% respondió que no salió a comprar dólares tras la devaluación y también se registró un número alto (86%) entre los que aún cuando pudieran salir a comprar la divisa extranjera no tienen recursos para hacerlo.



Incluso, según lo interpretó el propio De Tommaso (ver aparte), hay mucha incertidumbre en la gente por lo que va a venir. Recordando una película que ya vivieron los argentinos, hay temor por la posible falta de algunos artículos de primera necesidad, como azúcar, harina o aceite, o dudas sobre si se van a tener que hacer largas colas para adquirirlos.



En medio del temor de la gente, todas las miradas están centradas en el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien tiene previsto anunciar mañana un paquete de medidas fiscales para revertir la "situación transitoria de desconfianza y necesitar menos del mercado" y viajará luego a Washington para definir los detalles de los adelantos de dinero que el Gobierno pidió al FMI.

Casi el 70% de los encuestados opina que la divisa norteamericana va a seguir subiendo.

En ese contexto y según los números del sondeo local, son muy pocos los que como consecuencia de la fuerte devaluación salieron a invertirlos en algún bien o propiedad e incluso, un alto porcentaje, superior al 80%, manifestó que no tenía ahorros acumulados y que vive con los ingresos generados por su propio trabajo.



Según ha trascendido hasta ahora, entre los anuncios que se podrían producir el lunes se habla de suspender la baja de retenciones a las exportaciones de la soja y reimplantar un impuesto para los consumos de los turistas argentinos en el exterior. Un temor serio, entre las provincias mineras como San Juan, es que puedan volver las retenciones a la minería, una de las primeras medidas que anunció el presidente Mauricio Macri apenas asumió, en una visita que realizó a la localidad de Barreal, en el departamento Calingasta.

Entre los consultados nadie cree que el dólar vaya a bajar de su valor actual.

Otra cuestión que reflejó el sondeo del IOPPS es que en cuanto al valor futuro de la divisa norteamericana, un alto porcentaje de los consultados (40%) dijo que no está en condiciones de predecir a cuánto va a llegar el valor de esa moneda. Y entre los que aportaron un número, la gran mayoría (31%) respondió que va a superar los 50 pesos, aunque menos de los 54 pesos. E incluso hubo algunos arriesgados que vaticinaron que trepará a los 60 pesos.

Para contrarrestar esa posibilidad es que durante este fin de semana el presidente Macri y su equipo están diseñando un plan de emergencia para anunciarlo mañana.

En cuanto al futuro, casi el 70% de los encuestados percibe que el dólar seguirá subiendo y son muy pocos, apenas un 11%, los que entienden que esa moneda ya encontró su valor máximo y se estancó. Y aún cuando son muchos los que creen que continuará la espiral alcista, manifiestan no tener recursos suficientes para invertirlos en ese tipo de operaciones. Sólo un 12% se animó a decir que va a seguir comprando ante la posibilidad de que el dólar no haya encontrado aún su techo. Pero, como lo dijo De Tommaso, lo que reina es la incertidumbre entre los sanjuaninos.

Ficha técnica

La encuesta

El trabajo tuvo como título "Expectativas sobre el precio del dólar", sobre 450 casos de personas consultadas cara a cara de la Capital y del Gran San Juan. La directora fue Valentina De Tommaso.

"Se teme que falten cosas"

Antonio De Tommaso - IOPPS



"Si tuviera que decir la palabra que mejor describe la sensación de los sanjuaninos es la incertidumbre, en el sentido de que no sabe cuánto van a valer las cosas y tiene mucho miedo al desabastecimiento, a que vayan a faltar las cosas. La población tiene memoria emotiva, porque recuerda lo que pasó en el 2001, cuando faltaban elementos como el azúcar y la harina. Y la otra cuestión que dicen es que si bien tienen miedo al desabastecimiento, no tienen dinero suficiente como para ir a comprar 10 kilos de azúcar o 10 litros de aceite por las dudas vayan a escasear. Frente a este panorama la gente siente mucha angustia.



Otra cuestión que se observa es que la población dice que no tiene cómo llegar a fin de mes, no tiene ahorros y ni pensar en ir a comprar dólares, pero sí percibe que todo esa cuestión la afecta. También los sanjuaninos estiman que el dólar va a seguir subiendo, incluso hasta 60 pesos, es fatalista e incluso sospecha que puede llegar a ocurrir cualquier cosa".