Viñateros y chacareros de la provincia expresaron ayer su rechazo a la propuesta del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo de empezar a cobrar a los regantes por m3 consumido y no por un canon fijo, como hasta ahora. Entre los argumentos expresaron que el sistema de distribución por canales no está preparado, además de que, según el Código de Aguas, el elemento es gratuito. Y que primero habría que instalar un sistema de entubado para que el agua llegue a las propiedades en forma más eficiente.

"Se trata de un intento de privatizar el agua", se quejó Jorge Moral, chacarero de Pocito. Mientras que Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, opinó en el mismo sentido. Y mencionó que, según el Código de Aguas de San Juan, habla de la "gratuidad" del agua. "Defendemos, y preservamos perennemente la gratuidad del agua en San Juan", sostuvo el dirigente.

José "Catuco" Molina, desde la Cámara de Productores Vitícolas, opinó que "se trata de un planteo apresurado porque hay instancias a seguir y no hay consenso en ese sentido en la sociedad ni en el sector agrícola". En cambio propuso "ser eficientes en el cobro porque hasta ahora no hubo buena gestión de cobranza. Debería haber premios, pero también castigos al que no utiliza bien el agua". Y sugirió que Luis Jiménez, que dirige el instituto, debería haber hecho la propuesta en el ámbito correspondiente, como el consejo asesor del INTA.

En medio de la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia la entidad, que dirige Jiménez, elaboró un trabajo en el que se calcularon los costos del agua tanto para consumo humano, riego agrícola y para generación hidroeléctrica. El informe muestra que, en el primer caso, el usuario paga los costos de potabilización con la tarifa que abona, pero los productores están lejos de hacerlo. Y es porque abonan un canon fijo anual por hectárea con derecho a riego. Por eso es que desde el organismo proponen que los regantes pasen a abonar por m3 consumido y no un canon fijo, como hasta ahora.

Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes, dijo que la modalidad se podría implementar, pero que primero hace falta cambiar el sistema de conducción de agua de la red de canales a un entubado. "Sería una inversión grande, pero necesaria", sostuvo el productor.

Pasar del sistema de la red de canales a un entubado demandaría un gran inversión, pero sería el primer paso como para poder poner medidores y cobrarles a los productores por m3 consumido.

Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, expresó que "establecer un sistema de cobro por m3 lo veo inviable de implementar. Antes habría que pensar en cobrar a los deudores las deudas que tienen con Hidráulica".

Precisamente el tema de la morosidad es preocupante en Hidráulica. Al punto que en una nota de este diario del mes pasado se señaló que de los $580 millones que el Departamento de Hidráulica puso al cobro en el 2022 en concepto de canon de riego, los productores sólo habían pagado $90,5 millones, es decir que adeudaban al organismo el 85% del monto destinado al mantenimiento de la red de riego. Y sumando la deuda que viene de años anteriores, el rojo del ente ascendía a los $1.090 millones. Frente a esta situación anunciaron la intención de salir a cobrar primero las deudas más antiguas.