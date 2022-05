En abril, la recaudación por coparticipación federal de impuestos y tributos locales ascendió a 15.990 millones de pesos, por lo que todo lo que ingresó en el primer cuatrimestre del año fue de 57.527 millones, un 59,13 por ciento más que el mismo período del año que pasado, que estuvo en el orden de los 36.151 millones de pesos. No obstante, la inflación interanual a marzo de este año fue del 55,1 por ciento, por lo que, en la comparación, los recursos se ubicaron apenas un 4 por ciento por arriba del crecimiento del nivel de precios. El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, resaltó lo positivo de estar por encima de la inflación porque no se pierden fondos, pero destacó que "no hay demasiado margen", que no se "está tan holgado como en otras oportunidades", por lo que hay que cuidar la ejecución del gasto y seguir con medidas de contención".

La recaudación de impuestos es clave para el funcionamiento de cualquier Estado provincial. Para San Juan, los fondos de origen de tributos nacionales representan el 80 por ciento del presupuesto. En ese marco, la gestión uñaquista invierte los recursos, al igual que los de origen provincial, a potenciar la obra pública, a la asistencia social y a apoyar al sector privado y productivo a través de líneas de crédito.

En abril, a las arcas sanjuaninas entraron 13.630 millones de pesos en concepto de coparticipación federal (recaudación de impuestos como IVA y Ganancias). Por otra parte, la provincia embolsó, a través de la Dirección General de Rentas, 2.360 millones de pesos en tributos como Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos. En el primer ítem, significó un aumento del 12 por ciento con respecto a lo que había presupuestado el ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López. En cuanto al segundo rubro, representó una suba del 16 por ciento en comparación a lo que se preveía recaudar, indicó Torrent.

Con los valores de abril, se completó el cuatrimestre, el cual arrojó un total de 57.527 millones de pesos. En la cartera económica habían presupuestado una recaudación para los primeros cuatro meses del año de 52.850 millones de pesos, por lo que lo que efectivamente se percibió significó un incremento del 8,8 por ciento.

En la comparación del primer cuatrimestre de 2022 con el mismo lapso de 2021, el aumento en los recursos fue del 59,13 por ciento, pero como la inflación interanual hasta marzo (fecha del última dato del INDEC) llegó al 55,1 por ciento, la diferencia a favor fue de tan solo 4 puntos. Es decir, los fondos que entraron a las arcas del estado provincial no perdieron ante la escalada inflacionaria, sino que estuvieron casi a raya, remarcó el secretario de Hacienda. Los niveles de ingresos responden a un incremento de la actividad económica y el consumo, tanto a nivel nacional como local, lo que se refleja en impuestos como IVA e Ingresos Brutos, pese a los altos niveles de inflación.