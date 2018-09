Ni el outlet ni el Día del Niño fueron suficientes frente a la caída del consumo por un menor poder adquisitivo en la actual recesión. En agosto las ventas del comercio minorista de la provincia de San Juan bajaron un 4,8% en unidades vendidas, frente a igual mes del año pasado; una caída significativa siendo que se trata de un mes donde estacionalmente los regalos a los chicos empujan la facturación, además de las ofertas de los comerciantes para liquidar stock. De acuerdo a los registros de la Cámara de Comercio de San Juan fue la más pronunciada caída en lo que va del 2018, debiendo remontarse a enero de 2017 para encontrar una peor cuando la facturación cayó más de 8% (ver infografía).



El dólar, que estuvo quieto a principio de mes, alentó cierta expectativa, pero la escalada que tuvo la ultima semana, disparando su cotización el jueves; retrajo notoriamente la venta en la fase final del mes. Solamente por el Día del Niño se incrementó un 1,6% en unidades en relación a igual festejo del año pasado, sin embargo, los comerciantes ya advertían del escaso poder adquisitivo que tiene actualmente el consumidor y que determinó finalmente un resultado con impacto negativo en los comercios.



Hermes Rodríguez, el presidente de la Cámara, explicó que lideraron las caídas los rubros de Indumentaria, Materiales de construcción y Alimentos. En el calzado no se notó tanta baja porque las ofertas y promociones para los más pequeños ayudaron a que se vendiera bien.



Rodríguez agregó otro dato significativo: ""Claramente y de manera muy acentuada esta situación económica golpea ahora a la clase media, ya que los de menores recursos lo vienen haciendo desde principio de año", dijo y agregó que se ha hecho notar la caída del poder adquisitivo de este sector de la población durante el mes de agosto, ""por los tipos de artículos que generalmente consumía y esta vez fueron dejados de lado".



A los comerciantes de Rawson -otro de los grandes núcleos comerciales de la provincia- no les fue mejor. Carina del Valle Quiroga, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Rawson, calculó una caída del 25% de las ventas en los locales respecto al año pasado. ""Estamos sobreviviendo, muy complicados", dijo y agregó que este último viernes bajaron la persiana dos comercios en una misma cuadra, al no poder hacer frente a los altos costos de alquiler y la caída de ventas. ""Me comentaron que otro más cerrará la semana que viene", aseguró. En esa jurisdicción también se realizo un outlet durante todo el mes y los comercios dicen que sirvió solo para "recuperar la plata" porque se vendió al costo. Quiroga dijo que hay gran incertidumbre ante la nueva temporada por los aumentos de precios que se vienen.

Nuevo presidente en la Federación Económica



En la noche del viernes se realizó una asamblea general en la Federación Económica de San Juan y se eligió nuevo presidente: el empresario Dino Minozzi, procedente del sector de la Construcción; sucederá a Francisco Meló. A partir de este momento comienza un plazo formal estatutario de 8 días para que se arme el resto de la comisión directiva que acompañará la nueva gestión. Una vez concretado ese paso, se procederá a la asunción oficial, en la cual se hace el traspaso de inventarios, libros de caja y demás documentación. En la foto se ve el momento donde el directivo saliente presenta al nuevo presidente (a la derecha de foto) de la entidad centenaria provincial. De acuerdo a los estatutos, el presidente debe ir rotando de los sectores de Industria, Producción, Comercio y Servicio. Minozzi procede del sector Industria.