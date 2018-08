Proliferación. Es notable la cantidad de casas de crédito que hay en el microcentro sanjuanino y todas tienen clientes para funcionar.

Cuando a la gente no le alcanza el dinero para pagar la boleta de la luz o del gas, uno de los caminos que toma es pedir un préstamo para hacer frente al compromiso. Y como a veces los bancos tienen requisitos más estrictos y el trámite puede durar un poco más recurren a las financieras, que han proliferado en el centro sanjuanino. Este fenómeno crece día a día, según expresan fuentes del sector, con la característica de que las tasas de interés son más altas, porque el riesgo es mayor, y por montos que van en aumento constante.



En el microcentro, según los registros de la Municipalidad de la Capital, hay 29 casas de préstamos autorizadas, y el número se viene manteniendo constante en el último año. Y si todas funcionan y pueden mantenerse, es porque clientes no les faltan.



Un sondeo de este diario en el sector permitió determinar que de 6 financieras consultadas, en 5 dijeron que lo que más pide la gente es plata para pagar las boletas de servicios, de luz y de gas, que en esta época del año crecen por el mayor consumo de invierno. Por supuesto que se trata de casas de familia y no de empresas. A este panorama se suma el crecimiento constante de las tarifas. En el caso de la luz, por ejemplo, los consumos a partir de agosto llegarán con una suba que oscilará entre 22 al 26%.

Algunos prestan plata aún si el cliente aparece en Veraz, con intereses más altos.

El monto de los créditos, en promedio, oscila entre los 5.000 y los 15.000 pesos y los plazos van desde los 8 a los 12 meses. Es que mientras más largo el plazo es mayor la carga de intereses y tampoco los clientes quieren estar atados durante tantos meses a un compromiso.



El costo financiero total (CFT), que es la tasa anual real que se paga por un préstamo personal, oscila entre el 40 al 90% hasta en 8 cuotas, mientras que, por ejemplo, sin el plan llega a las 18 cuotas, la tasa puede subir a un 200%. En el caso de un banco de la plaza local, que tiene requisitos más estrictos, el CFT es del 87,90%, con planes que van desde 12 a 72 meses, siempre con referencia a créditos personales.



Entre los requisitos que piden las financieras se encuentran, por ejemplo, presentar un recibo de sueldo con por lo menos un año de antigüedad en el empleo o una garantía con características similares. El problema es que en estas épocas de crisis es difícil encontrar un garante dispuesto a poner en riesgo sus ingresos porque el titular no pagó.



Sebastián Mostazo, gerente de Créditos Prestamé, dijo que mientras más riesgo hay con el cliente, más alta será la tasa de interés. En el pasado mes de julio concedieron 350 préstamos, la mayoría a gente que no podía pagar la boleta de la luz o del gas y los montos oscilaban entre los 4.000 y los 15.000 pesos, con planes hasta en 8 cuotas y tasas que van desde el 40 al 90% anual.



Una de las que se acercó a pedir un préstamo fue Ester, del Barrio Güemes, de Rawson, que quería 2.000 pesos para pagar la factura de la luz, que le había llegado a 1.600 pesos y, como es jubilada, no le alcanzaba con sus ingresos para hacer frente al compromiso.



Otro fue Pedro, de Santa Lucía, a quien le llegó la factura del gas a 3.000 pesos y, aunque la puede pagar en 2 cuotas, no tenía recursos suficientes. Pidió ese monto, en 8 cuotas.



Jorge Ledesma, responsable de marketing de Montemar, dijo que en su caso el crédito promedio es de 30.000 pesos.







>CFT

200

Es el porcentaje del costo financiero total (CFT) al que puede llegar un préstamo, dependiendo del cliente y del plan de financiación elegido. Mientras más largo, más caro será.

>Bancos

87,90

Es el porcentaje que corresponde al costo financiero total de un préstamo personal, perteneciente a un banco de primera línea de la plaza sanjuanina.

>Locales

29

Es la cantidad de casas de préstamos que hay funcionando en el microcentro, según los registros disponibles de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

>Monto

15

Son los miles de pesos del monto máximo que, en promedio, piden prestado los sanjuaninos, según un sondeo de este diario por las casas dedicadas a la actividad.