Las multas que cobró Defensa al Consumidor durante el 2016 por irregularidades detectadas por los inspectores o por las denuncias de la gente fueron récord al punto que llegan al monto más alto de los últimos 6 años.



La cifra ascendió a 932.351 pesos, que es un 1.230% superior a la del 2011, cuando el área cobró 70.079 pesos por el mismo concepto.



Los principales motivos que dieron origen a los castigos tienen que ver con la falta de precios en las vidrieras de los comercios, productos vencidos en las góndolas de los supermercados y el cobro de recargos a los usuarios de la tarjeta SUBE, según explicó Elías Alvarez, titular del organismo.



El área es la que recepciona las quejas de los usuarios de un servicio o los propietarios de un artículo cuando se dan cuenta que han sido objeto de una estafa o de un engaño y que la empresa o el negocio no atiende el reclamo.



El fuerte incremento en el cobro de multas, según dijo Alvarez, tiene que ver con que mejoraron el mecanismo de cobranza en el que participa la Fiscalía de Estado, el mayor estudio de abogados de la provincia.



Es que en el proceso, primero hay una intimación de Defensa al Consumidor y cuando no se cumple intervienen los letrados del Estado. Pero antes tenían problemas para ejecutar la cobranza y ahora han mejorado el mecanismo.



De lo recaudado, la mitad queda para la Fiscalía y el resto va para el funcionamiento del organismo provincial. Por ley, la dirección puede cobrar multas que van desde los $100 a los 5 millones de pesos, dependiendo de la irregularidad detectada.



Al tope de las denuncias que recibió la dirección durante este año se encuentran los casos de seguros que la gente no autorizó y que aparecen en los resúmenes bancarios o de las tarjetas de créditos y errores en las cuotas de los préstamos de las entidades financieras.



Y en segundo lugar están las quejas por los servicios de las telefónicas, porque no cubren el servicio que ofrecen o porque cobran por servicios que el usuario no autorizó. Hasta el año pasado, este último rubro era el que lideraba el ránking, pero este año cambió.



En el último tiempo también ha crecido la cantidad de denuncias por incumplimiento de contratos de empresas de planes de ahorro de autos. La que lidera el rubro es una llamada Red Agromóviles SA, que ya ha sido intimada por el organismo.



Otro dato relevante es que cuando está finalizando el año, el 2016 cerrará como el que menos denuncias registró de los últimos 6 años, con apenas 2.900. En el 2011 se recepcionaron 2.930 y el récord fue en el 2012 con 3.405 denuncias.



Todos los servicios que presta la Dirección de Defensa al Consumidor son gratuitos y no requieren la intervención de un abogado, porque el organismo cuenta con su propio equipo de profesionales (ver aparte).



Como el organismo actúa por denuncias de la gente o por irregularidades que detecta, cuenta con un equipo de inspectores que se dedica, por ejemplo, a controlar el estado de la mercadería en los comercios o el precio de los artículos, para evitar engaños a los usuarios.